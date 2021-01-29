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【遊戲驛站GME】散戶視綫轉至貴金屬？白銀被睇中 現貨銀、白銀股急漲

股市 00:38 2021/01/29

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Reddit引發的GameStop（美：GME）等挾空股效應令多間券商聯手限制有關交易。有用戶將目標由股票轉為貴金屬市場，並盯上了白銀。消息觸發白銀價格及相關概念股大漲，現貨銀一度升6.8%，高見每盎司25.24美元，現升逾5%；白銀股First Majestic Silver（美：AG）曾升逾3成，現升逾2成，報16.82美元；白銀ETF-iShares（SLV）則升逾5%。

券商突聯手只可散戶平倉，挾空股倒跌，詳看【下一頁】

Reddit上有用戶指，單考慮通脹因素，白銀應該達到每盎司200美元。另有用戶指，白銀交易不可能會被暫停或移除，這是一個機會。

David Webb拆解GME「挾倉」事件如何完結，詳看【下一頁】

圖解GME事件來龍去脈

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而WallStreetBets也發文稱，白銀市場是「地球上受操縱最嚴重的市場之一」，價格應該在每盎司1000美元，而軋空（Short Squeeze）將摧毀銀行。

相關文章：【遊戲驛站GME】GME「散戶屠鱷」後遺：WallStreetBets被Discord封殺、白宮SEC關注（第二版）

【遊戲驛站GME】閱文、維他奶無消息炒升逾一成　能與GME相題並論？

【朋友買左TVC扣稅心郁郁？投資TVC有咩好揀？】

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編輯：袁諾曦

美股 股票 GameStop（美：GME）

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