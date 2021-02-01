【遊戲驛站GME】散戶挾淡倉戰綫轉至貴金屬？　白銀被看中、中國白銀升四成

Reddit引發的GameStop（美：GME）等挾空股效應令多間券商聯手限制有關交易。有用戶將目標由股票轉為貴金屬市場，並盯上了白銀。消息觸發白銀價格及相關概念股大漲，白銀期貨今早再升7%，報28.8美元。

受消息影響，白銀股今早造好，中國白銀集團 （00815） 上午升逾4成，截至中午收市，中國白銀集團升42.2%，報1.2元，成交1.7億元。

另外，美國上市的白銀股First Majestic Silver（美：AG）上周五升逾7%，收報16.82美元；白銀ETF-iShares（SLV）升1%，收報24.99美元。

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Reddit上有用戶指，單考慮通脹因素，白銀應該達到每盎司200美元。另有用戶指，白銀交易不可能會被暫停或移除，這是一個機會。

David Webb拆解GME「挾倉」事件如何完結，詳看【下一頁】

圖解GME事件來龍去脈

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而WallStreetBets也發文稱，白銀市場是「地球上受操縱最嚴重的市場之一」，價格應該在每盎司1000美元，而「挾空倉（Short Squeeze）」將摧毀銀行。

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編輯：袁諾曦