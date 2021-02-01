【遊戲驛站GME】散戶挾淡倉戰綫白銀被看中　白銀期貨突破30美元、2013年以來最高

Reddit引發的GameStop（美：GME）等挾空股效應令多間券商聯手限制有關交易。有用戶將目標由股票轉為貴金屬市場，並盯上了白銀。消息觸發白銀價格及相關概念股大漲，白銀期貨突破每安士30美元，創2013年以來新高。

Comex交投最活躍的白銀期貨一度上漲13%，至每盎司30.35美元；周末掀起的購買狂潮令美國到澳洲的銀幣和銀條線上賣家應接不暇。追蹤白銀規模最大的ETF、貝萊德的白銀ETF-iShares（SLV）上周五錄得9.44億美元的資金淨流入，創出紀錄。該EFT 今日盤前升逾一成。

現貨白銀現升逾12%，最新報30.115美元。

受消息影響，白銀股造好，中國白銀集團 （00815） 升62%，破頂以全日最高位1.35元收市；金貓銀貓 （01815） 升八成，破頂高見1元，收報0.99元。

另外，美國上市的白銀股First Majestic Silver（美：AG）上周五升逾7%，收報16.82美元；盤前再升近4成，最新報18.12美元。

券商突聯手只可散戶平倉，挾空股倒跌，詳看【下一頁】

Reddit上有用戶指，單考慮通脹因素，白銀應該達到每盎司200美元。另有用戶指，白銀交易不可能會被暫停或移除，這是一個機會。

David Webb拆解GME「挾倉」事件如何完結，詳看【下一頁】

圖解GME事件來龍去脈

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而WallStreetBets也發文稱，白銀市場是「地球上受操縱最嚴重的市場之一」，價格應該在每盎司1000美元，而「挾空倉（Short Squeeze）」將摧毀銀行。

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編輯：袁諾曦