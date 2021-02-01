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【遊戲驛站GME】散戶挾淡倉戰綫白銀被看中　中國白銀升逾六成、金貓銀貓升八成

股市 16:21 2021/02/01

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Reddit引發的GameStop（美：GME）等挾空股效應令多間券商聯手限制有關交易。有用戶將目標由股票轉為貴金屬市場，並盯上了白銀。消息觸發白銀價格及相關概念股大漲，現貨白銀升10.7%，報29.86美元，白銀期貨升近一成，報29.59美元。

受消息影響，白銀股造好，中國白銀集團 （00815） 升62%，破頂以全日最高位1.35元收市；金貓銀貓 （01815） 升八成，破頂高見1元，收報0.99元。

另外，美國上市的白銀股First Majestic Silver（美：AG）上周五升逾7%，收報16.82美元；白銀ETF-iShares（SLV）升1%，收報24.99美元。

券商突聯手只可散戶平倉，挾空股倒跌，詳看【下一頁】

Reddit上有用戶指，單考慮通脹因素，白銀應該達到每盎司200美元。另有用戶指，白銀交易不可能會被暫停或移除，這是一個機會。

David Webb拆解GME「挾倉」事件如何完結，詳看【下一頁】

圖解GME事件來龍去脈

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而WallStreetBets也發文稱，白銀市場是「地球上受操縱最嚴重的市場之一」，價格應該在每盎司1000美元，而「挾空倉（Short Squeeze）」將摧毀銀行。

相關文章：【遊戲驛站GME】GME「散戶屠鱷」後遺：WallStreetBets被Discord封殺、白宮SEC關注（第二版）

【遊戲驛站GME】閱文、維他奶無消息炒升逾一成　能與GME相題並論？

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編輯：袁諾曦

股票 港股 美股 中國白銀集團（00815） GameStop（美：GME）

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