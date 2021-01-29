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【遊戲驛站GME】多家券商出手限制交易GME　富途：「禁止開倉、僅可平倉」　　

股樓投資 00:23 2021/01/29

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遊戲驛站GameStop（GME）引發的散戶鬥大鱷、「挾淡倉」（Short Squeeze）一事持續發酵，本周四（28日）開市不久後，多間美國本土券商已經限制相關股票交易，再加上此前兩間對沖基金表態「投降」，宣布悉數平倉，GME股價大跌43%，最新報196美元，期間多次引發停牌。

【遊戲驛站GME】著名創投與CNBC主持唇槍舌劍 質問為何只許量化基金不看基本面 卻不容許散戶「點燈」

Chamath Palihapitiya質疑華爾街的五大問題如下：

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富途交易頁面顯示，因上游限制，GME股票已被禁止開倉（平倉不受影響），美國本土多家券商也禁止了部分此類股票的開倉交易。受此類股票影響，上游交易通道擁堵，部分訂單出現卡頓，建議投資者審慎參與。

繼GME後，一同炒起的還有AMC院線（AMC）、黑莓（美：BB）、高斯電子（KOSS）、Naked Brand Group（NAKD）、Express（EXPR）等多隻股票，因為這些股票在美國論壇Reddit中的討論區「WallStreetBets」內格外受追捧，市場又稱「WBS概念股」。富途顯示，截至周五凌晨，「WBS概念股」已經跌愈兩成。

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撰文 : 李勝男

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