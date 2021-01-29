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【樓市現象】呢個屋苑本月成交爆升 錄43宗成交 8年來最旺場 租客998萬購3房做業主

股樓投資 08:00 2021/01/29

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過去一個多月樓市交投暢旺，不少準買家怕新春後樓價更高，趁業主現時仍具議價空間加快入市。近來多個大型屋苑成交大幅上升，其中位於東涌的映灣園最近成交量爆升，至今已錄43宗成交。

 

【樓市故事】80後夫婦努力工作儲夠錢即入市 斥730萬購新都城2房做業主 「無父幹」一口氣比足近「三球」首期，詳見【下一頁

中原地產資深分區營業經理王英堂表示，近期利好消息增加，為市場注入強心針，帶動交投氣氛，映園灣本月錄得43宗成交，創2012年9月53宗後逾8年新高。

王英堂表示，該屋苑近期不時錄得租客入市的成交個案。分行新近促成映灣園8座低層A室成交，實用面積891平方呎，三房連套房間隔，業主上月將單位以1,000萬元放售，輕微減價2萬元，新近以998萬元沽出，折合平均實用呎價11,201元。

【樓市調查】逾4成受訪者料未來一年樓價平穩　17%有興趣置業　花旗銀行：市民置業意欲未受到疫情打擊，詳見【下一頁

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王英堂指，買家為區內租客，把握低息環境置業，鍾情上址附有雅致裝修，且保養新淨，可節省裝修費，相對划算，兩日內兩度到上址睇樓，隨即拍板承接。原業主則於2016年8月以660萬元購入單位，持貨4年多轉售，帳面獲利338萬元，單位升值51%。

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記者：陳詠妍

沽出 樓價 成交 東涌 映灣園

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