【遊戲驛站GME】GameStop盤後反彈6成　券商聯手禁買後又轉軚　Robinhood允許有限度買入（第三版）

網上討論區Reddit旗下社群「r/WallStreetBets（下稱WSB）」集合散戶力量挾淡倉，率先引發遊戲驛站GameStop（美：GME）上演「散戶屠鱷」。及後AMC院線（美：AMC）、黑莓（美：BB）、Express（美：EXPR）等多隻被WSB提及的股票也瘋炒。「炒股狂潮」觸發多間美股券商在美股開市不久後突然限制WSB概念股買賣，當中，有美國券商提高保證金要求。

美國券商Robinhood、德美利證券、盈透證券、ETrade、WeBull和SoFi昨晚表示，限制投資者參與GameStop、AMC、黑莓、Express、高斯電子（Koss）等期權交易。部分券商要求建長倉需要100%的保證金，做空需要300%的保證金。

圖解GME事件來龍去脈

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其中，深受散戶歡迎的互聯網券商Robinhood，在周四（28日）禁止用戶買入GameStop及AMC等股票，引起用戶反彈，大批用戶在Robinhood的社交媒體專頁上留言批評Robinhood的做法，是變相幫助對沖基金平倉。

Robinhood於美股收市後隨即「轉軚」，表示會在周五恢復上述股票「有限度買入」。

GameStop股價盤後再次颷升，截至本港時間周五早上8時，GameStop於交易後時段升61%，報311.99美元。

以正股時間計，GameStop於周四（28日）開市後股價大幅波動，觸發盤中多次停牌，其低位112.25美元與高位482.85美元，相差370.6美元。GME收市跌43.2%，收報197.44美元，AMC跌56.4%，收報8.68美元。

黑莓也接近被腰斬，跌幅一度逾46%，收市跌41.6%，收報14.66美元。

券商准沽不准買 Robinhood辯稱保護公司和客戶利益，可見【下一頁】

GameStop波動、券商聯手禁買 美國參眾議院委員會擬就GameStop舉行聽證會，可見【遊戲驛站GME】

其他美股券商於周四亂象後，WEBULL表示，不再限制GameStop、AMC、Koss的交易。至於ETrade亦限制購買GameStop、AMC的股票。

盈透證券（Interactive Brokers）創始人Peterffy在周四警告稱，如果沒有經紀人的行動，市場混亂可能會像滾雪球一樣擴大，又指沒有人向公司施壓來限制一些股票的交易。

Reddit聯合創始人Ohanian則指，阻止別人交易GameStop的股票是一種剝奪。

David Webb發文拆解GME「挾倉」事件如何完結，詳看【下一頁】

閱文、維他奶無消息炒升逾一成，能與GME相題並論？見【下一頁】

中資券商富途控股表示，因上游限制，GME、AMC股票已被禁止開倉，惟平倉不受影響，美國多家券商也禁止了部分此類股票的開倉交易。受此類股票影響，上游交易通道擁堵，部分訂單出現卡頓，建議審慎參與。

WSB概念股「狂炒潮」令多間券商共同聯手，摩根士丹利CEO表示，Reddit上的股民將會遭到「當頭棒喝」。

（第三版更新Robinhood恢復買入功能）

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編輯：袁諾曦