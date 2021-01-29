  • 19°C
香港時間 : 2021129日 (五) 13:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【遊戲驛站GME】GameStop盤後反彈6成　券商聯手禁買後又轉軚　Robinhood允許有限度買入（第三版）

股市 12:45 2021/01/29

分享：

網上討論區Reddit旗下社群「r/WallStreetBets（下稱WSB）」集合散戶力量挾淡倉，率先引發遊戲驛站GameStop（美：GME）上演「散戶屠鱷」。及後AMC院線（美：AMC）、黑莓（美：BB）、Express（美：EXPR）等多隻被WSB提及的股票也瘋炒。「炒股狂潮」觸發多間美股券商在美股開市不久後突然限制WSB概念股買賣，當中，有美國券商提高保證金要求。

美國券商Robinhood、德美利證券、盈透證券、ETrade、WeBull和SoFi昨晚表示，限制投資者參與GameStop、AMC、黑莓、Express、高斯電子（Koss）等期權交易。部分券商要求建長倉需要100%的保證金，做空需要300%的保證金。

圖解GME事件來龍去脈

    點擊圖片放大
    +7
    +6

其中，深受散戶歡迎的互聯網券商Robinhood，在周四（28日）禁止用戶買入GameStop及AMC等股票，引起用戶反彈，大批用戶在Robinhood的社交媒體專頁上留言批評Robinhood的做法，是變相幫助對沖基金平倉。

Robinhood於美股收市後隨即「轉軚」，表示會在周五恢復上述股票「有限度買入」。

GameStop股價盤後再次颷升，截至本港時間周五早上8時，GameStop於交易後時段升61%，報311.99美元。

以正股時間計，GameStop於周四（28日）開市後股價大幅波動，觸發盤中多次停牌，其低位112.25美元與高位482.85美元，相差370.6美元。GME收市跌43.2%，收報197.44美元，AMC跌56.4%，收報8.68美元。

黑莓也接近被腰斬，跌幅一度逾46%，收市跌41.6%，收報14.66美元。

券商准沽不准買 Robinhood辯稱保護公司和客戶利益，可見【下一頁】

GameStop波動、券商聯手禁買 美國參眾議院委員會擬就GameStop舉行聽證會，可見【遊戲驛站GME】

其他美股券商於周四亂象後，WEBULL表示，不再限制GameStop、AMC、Koss的交易。至於ETrade亦限制購買GameStop、AMC的股票。

盈透證券（Interactive Brokers）創始人Peterffy在周四警告稱，如果沒有經紀人的行動，市場混亂可能會像滾雪球一樣擴大，又指沒有人向公司施壓來限制一些股票的交易。

Reddit聯合創始人Ohanian則指，阻止別人交易GameStop的股票是一種剝奪。

David Webb發文拆解GME「挾倉」事件如何完結，詳看【下一頁】

閱文、維他奶無消息炒升逾一成，能與GME相題並論？見【下一頁】

中資券商富途控股表示，因上游限制，GME、AMC股票已被禁止開倉，惟平倉不受影響，美國多家券商也禁止了部分此類股票的開倉交易。受此類股票影響，上游交易通道擁堵，部分訂單出現卡頓，建議審慎參與。

WSB概念股「狂炒潮」令多間券商共同聯手，摩根士丹利CEO表示，Reddit上的股民將會遭到「當頭棒喝」。

（第三版更新Robinhood恢復買入功能）

相關文章：

【遊戲驛站GME】美國航空業績勝預期　盤前即挾升逾8成　原有25%淡倉

遊戲驛站GME成功屠鱷　散戶下一個逼空目標輪到誰？

【單靠MPF點夠退休？點樣可以又慳稅又為退休做準備？】

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯：袁諾曦

美股 美國運通（American Express，美：AXP） AMC（美：AMC）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【遊戲驛站GME】GME曾跌穿200美元　David Webb晚上發文　料「接火棒」者承受泡沫爆破
【遊戲驛站GME】GME曾跌穿200美元　David Webb晚上發文　料「接火棒」者承受泡沫爆破
【遊戲驛站GME】GameStop盤後反彈6成　券商聯手禁買後又轉軚　Robinhood允許有限度買入（第三版）
【遊戲驛站GME】GameStop盤後反彈6成　券商聯手禁買後又轉軚　Robinhood允許有限度買入（第三版）
【遊戲驛站GME】GameStop股價瘋狂　網站無法訪問　德美利證券出手限制交易（第二版）
【遊戲驛站GME】GameStop股價瘋狂　網站無法訪問　德美利證券出手限制交易（第二版）
【快手科技IPO】快手今截認購　錄近4900億孖展滙豐佔2000億、超額465倍（不斷更新）
【快手科技IPO】快手今截認購　錄近4900億孖展滙豐佔2000億、超額465倍（不斷更新）
【新股IPO】微創心通醫療2160今截認購、傳上限定價　孖展錄531億超購211倍
【新股IPO】微創心通醫療2160今截認購、傳上限定價　孖展錄531億超購211倍
【新股IPO】貝康醫療2170今截孖展錄180億、超額認購97倍 機構投資者認購周五提早截止
【新股IPO】貝康醫療2170今截孖展錄180億、超額認購97倍 機構投資者認購周五提早截止