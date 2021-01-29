【遊戲驛站GME】券商突聯手只可散戶平倉 挾空股倒跌 GME跌63%、AMC跌60%（第二版）

Reddit旗下網上討論區「r/WallStreetBets」引發散戶力量齊齊「挾空倉」，率先引發遊戲驛站GameStop（美：GME）上演「散戶屠鱷」，及後AMC院線（美：AMC）、黑莓（美：BB）、Express（美：EXPR）等多隻被提及的股票也瘋炒。「炒股狂潮」觸發多間美股券商在美股開市不久後突然限制WSB概念股買賣，當中，有美國券商提高保證金要求。

遊戲驛站GME於周四（28日）開市後股價大幅波動，觸發盤中多次停牌，其低位126.01美元與高位483美元，相差356.99美元。本港時間凌晨零時36分, GME現跌63.7%，報126.01美元，AMC跌60%，報7.92美元。

黑莓也接近被腰斬，跌幅一度超過46%，現跌逾41%，報14.63美元。

David Webb發文拆解GME「挾倉」事件如何完結，詳看【下一頁】

有用戶指出，Robinhood、FIDELITY、E-TRADE出現服務中斷或交易問題。

富途控股表示，因上游限制，GME、AMC股票已被禁止開倉，惟平倉不受影響，美國多家券商也禁止了部分此類股票的開倉交易。受此類股票影響，上游交易通道擁堵，部分訂單出現卡頓，建議審慎參與。

閱文、維他奶無消息炒升逾一成，能與GME相題並論？見【下一頁】

美國在綫券商Robinhood表示，對遊戲驛站、AMC院線、黑莓、3B家居（美：BBBY）、諾基亞（美：美：NOK）、以及其他若干特定股票上調保證金要求。

盈透證券（Interactive Brokers）也表示，限制AMC院線、黑莓、Express、遊戲驛站、高斯電子等期權交易，在另行通知之前，做多需要100%的保證金，做空需要300%的保證金。

圖解GME事件來龍去脈

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WSB概念股「狂炒潮」令多間券商共同聯手，摩根士丹利CEO表示，Reddit上的股民將會遭到「當頭棒喝」。

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編輯：袁諾曦