  • 17°C
香港時間 : 2021129日 (五) 01:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【遊戲驛站GME】券商突聯手只可散戶平倉 挾空股倒跌 GME跌63%、AMC跌60%（第二版）

股市 00:36 2021/01/29

分享：

Reddit旗下網上討論區「r/WallStreetBets」引發散戶力量齊齊「挾空倉」，率先引發遊戲驛站GameStop（美：GME）上演「散戶屠鱷」，及後AMC院線（美：AMC）、黑莓（美：BB）、Express（美：EXPR）等多隻被提及的股票也瘋炒。「炒股狂潮」觸發多間美股券商在美股開市不久後突然限制WSB概念股買賣，當中，有美國券商提高保證金要求。

遊戲驛站GME於周四（28日）開市後股價大幅波動，觸發盤中多次停牌，其低位126.01美元與高位483美元，相差356.99美元。本港時間凌晨零時36分, GME現跌63.7%，報126.01美元，AMC跌60%，報7.92美元。

黑莓也接近被腰斬，跌幅一度超過46%，現跌逾41%，報14.63美元。

David Webb發文拆解GME「挾倉」事件如何完結，詳看【下一頁】

有用戶指出，Robinhood、FIDELITY、E-TRADE出現服務中斷或交易問題。

富途控股表示，因上游限制，GME、AMC股票已被禁止開倉，惟平倉不受影響，美國多家券商也禁止了部分此類股票的開倉交易。受此類股票影響，上游交易通道擁堵，部分訂單出現卡頓，建議審慎參與。

閱文、維他奶無消息炒升逾一成，能與GME相題並論？見【下一頁】

美國在綫券商Robinhood表示，對遊戲驛站、AMC院線、黑莓、3B家居（美：BBBY）、諾基亞（美：美：NOK）、以及其他若干特定股票上調保證金要求。

盈透證券（Interactive Brokers）也表示，限制AMC院線、黑莓、Express、遊戲驛站、高斯電子等期權交易，在另行通知之前，做多需要100%的保證金，做空需要300%的保證金。

圖解GME事件來龍去脈

    點擊圖片放大
    +5
    +4

WSB概念股「狂炒潮」令多間券商共同聯手，摩根士丹利CEO表示，Reddit上的股民將會遭到「當頭棒喝」。

相關文章：

【遊戲驛站GME】美國航空業績勝預期　盤前即挾升逾8成　原有25%淡倉

遊戲驛站GME成功屠鱷　散戶下一個逼空目標輪到誰？

【單靠MPF點夠退休？點樣可以又慳稅又為退休做準備？】

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯：袁諾曦

美股 美國運通（American Express，美：AXP） AMC（美：AMC）

上一篇文章

【遊戲驛站GME】散戶視綫轉至貴金屬？白銀被睇中 現貨銀、白銀股急漲

下一篇文章

通用汽車計劃到2035年　獨家提供電動汽車
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【遊戲驛站GME】GameStop股價瘋狂　網站無法訪問　德美利證券出手限制交易（第二版）
【遊戲驛站GME】GameStop股價瘋狂　網站無法訪問　德美利證券出手限制交易（第二版）
【新股IPO】微創心通醫療2160招股、今截孖展　孖展錄531億、超購211倍
【新股IPO】微創心通醫療2160招股、今截孖展　孖展錄531億、超購211倍
【遊戲驛站GME】美股收市後關鍵沽空數據出爐！散戶換馬隨時引爆市場
【遊戲驛站GME】美股收市後關鍵沽空數據出爐！散戶換馬隨時引爆市場
【快手科技IPO】快手孖展認購近4900億、超額465倍　今截孖展滙豐借出逾2000億孖展（不斷更新）
【快手科技IPO】快手孖展認購近4900億、超額465倍　今截孖展滙豐借出逾2000億孖展（不斷更新）
【快手科技IPO】快手科技1024招股街貨遠低於京東健康　抽幾多手快手科技才能穩中一手？
【快手科技IPO】快手科技1024招股街貨遠低於京東健康　抽幾多手快手科技才能穩中一手？
【新股IPO】貝康醫療2170孖展暫錄153億、超額認購83倍 機構投資者認購周五提早截止
【新股IPO】貝康醫療2170孖展暫錄153億、超額認購83倍 機構投資者認購周五提早截止