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【阿斯利康】將於日本生產9,000萬劑阿斯利康疫苗 最快今年春季出貨

環球政經 18:19 2021/01/29

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現時全球瘋搶疫苗，日本內閣官房長官加藤勝信於本周四(28)證實，阿斯利康疫苗將於日本生產逾9,000萬劑新冠病毒疫苗，料國內部分企業最快近期將受到對方的委託開始生產，料於今年春季可出貨。

阿斯利康現時和日本政府簽訂合約，將給予日本1.2億劑疫苗，據了解，當中3,000萬劑疫苗於3月前運送至日本，其餘9,000萬劑在日本生產，佔其75%。

缺數據為由 德國議只為65歲以下人士接種牛津疫苗：【下一頁

為保障疫苗供應穩定，日本當局指未來亦會和國內藥廠合作生產新冠疫苗，料疫苗原液由位於兵庫縣的JCR Pharma公司製造，裝填到容器內等製品化作業由東京都製藥公司第一三共、熊本市製藥公司KM Biologics等負責。

日本政府也與美國輝瑞藥廠、美國生技公司莫德納簽約購買疫苗。輝瑞的疫苗須保存在攝氏零下70度環境；莫德納的疫苗須保存在零下20度的環境；阿斯利康的疫苗可保存在與一般冰箱同程度環境，較易進行大規模接種。

延伸閱讀：接種疫苗5大注意事項：留意過敏情況　準備現正服用藥物清單【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

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