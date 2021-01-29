【開市9點半】GME曾上400美元　炒作浪人踩人終結？

（1）GameStop（美：GME）近日爆炒，股價一度突破400美元，標誌著網民成功打贏「大戶」。究竟GME炒作何時完結？獨立股評人David Webb最新在旗下網誌「Webb-site.com」發表文章，指除非GME公司配發新股，否則GME爆炒潮會如以往其他泡沫一樣，在前期進場的炒家離場、後期散戶進場後完結。

即睇開市9點半重點：

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【遊戲驛站GME】David Webb晚上發文 拆解GME「挾倉」事件如何完結

（2）人稱「股壇金手指」的惠理集團聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海大派定心丸，重申「維持看好（remained bullish）」中港股市，並指近日跌市或屬過份反應。

【股壇金手指】惠理謝清海：港股利好因素至少維持到年底 股市急跌或過份反應

（3）內地手遊開發商與渠道商爆分成爭議，大和資本認為，手遊公司現時正尋求第三方Android應用商店的分成比例由50%降至30%，更合理的利潤分配將支持手遊公司長期可持續增長，重申對中國綫上遊戲板塊的正面看法，首選騰訊 （00700） 、嗶哩嗶哩（美：BILI）和網易 （09999） 。

【騰訊網易】大和：手遊公司促App商店降分成利行業增長 升騰訊目標價至850元

（4）比亞迪 （01211） 上周公布配售H股集資，比亞迪最新公布，配售協議所載配售的全部先決條件均已達成 ，包括取得聯交所就配售股份於聯交所上市及買賣的批准，並於1月28日（周四）完成配售。

【配股潮】比亞迪正式完成配股 集資淨額298億元

（5）賈躍亭創辦的電動車公司FF（Faraday Future，法拉第未來）公布，通過與Property Solutions Acquisition合併特殊目的收購公司（SPAC）在美國上市的計劃，將於納斯克達市場上市，股份代號為「FFIE」，集資10億美元。

【電動車】賈躍亭旗下FF公布美國納市上市集資78億元 吉利傳成基石投資者（第二版）

（6）金融管理專員公布，香港適用的逆周期緩衝資本（CCyB）比率為1%，維持不變。金融管理專員余偉文表示，香港經濟環境仍處於極度不明朗的狀況，因此現階段適宜將CCyB比率維持不變，並繼續觀察未來幾季的情況。

金管局維持逆周期緩衝資本比率1% 余偉文：港經濟仍極不明朗

（7）年關在即，跨境拆息持續高企，4中小行爆搶存戰，鬥加人民幣定存息，市料短存最具上升空間，當中3個月期更是主戰場。建行亞洲昨全面加人幣定存息，當中最高是3個月期，驟升0.3厘，新息率為2.1厘。

【人民幣定期存款】銀行搶攻3個月人幣定期存款 最高息達2.4厘

（8）恒隆地產 （00101） 去年未如期收購美國政府位於壽臣山壽山村道美國駐港領事館宿舍物業，行政總裁盧韋柏表示，雙方一直透過律師保持緊密聯繫，但基於壽臣山地皮並非普通房地產，需要符合外交義務的要求，這並非集團能控制的範圍內，故未知何時能完成。

【美國領事館】恒隆：雙方律師仍就收購美領館壽臣山地皮緊密溝通 拒答是否低估收購難度

（9）全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）近年成為中國「好友」，達里奧再次唱好人民幣走勢，認為隨着人民幣進一步國際化，市場對人民幣的需求將會增加，而去年中國在實現差異化增長及為外國投資者開發有吸引力的市場方面，取得了不少進展。

【Bridgewater】橋水達里奧再唱好中國：市場對人民幣需求將增加 全球財富正重新分配至亞洲



港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

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