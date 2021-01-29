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【遊戲驛站GME】GME曾跌穿200美元　David Webb晚上發文　料「接火棒」者承受泡沫爆破

股市 01:17 2021/01/29

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David Webb提到，旗下網誌「Webb-site.com」從來沒有炒賣GameStop股票

Reddit社群r/wallstreetbets網民透過買入GameStop（美：GME）方式「挾淡倉（Short Squeeze）」，成功打贏對冲基金Melvin Capital和沽空機構香櫞（Citron Research）震驚環球市場。外界現正關注GME爆炒潮究竟會在何時完結，獨立股評人David Webb最新在旗下網誌「Webb-site.com」發表文章，指除非GME公司配發新股，否則GME爆炒潮會如以往其他泡沫一樣，在前期進場的炒家離場、後期炒家買貨進場後完結，意味最終「接火棒」的GME炒家將承受泡沫爆破。

GME股價今日（美國時間28日）受壓，曾跌穿200美元關口。

GameStop股價瘋狂，有網站無法訪問，見【下一頁】

David Webb表示，GME爆炒潮有機會與其他泡沫以同樣爆破方式告終，意味當GME價格愈偏離「合理價值（sensible value）」，持有GME股票的投資者便愈有誘因高位沽貨，繼而令「接火捧」者虧損。

他進一步勾畫該狀況，指後期炒家不斷進場，豐富了（enrich）GME前期炒家之利潤，而早期進場的投資者若透過押注GME後得以改變生活，並沽售股票離場，同時當最後進場的投資者都經已買貨，動力一逆轉之下，GME整個炒作過程將「迅速崩潰（rapidly crash）」，提醒Reddit網民爆炒GME「不一定能使所有沽空者都虧損（not necessarily hurting short-sellers as a group）」。

券商突擊聯手限制買賣， 詳看【下一頁】

他補充，縱然部分沽空者在無法承受GME大額上漲後平倉離場，其他投資者卻總願意在GME股價不斷攀高之際「介入」開空倉，認為最後一批開淡倉的GME炒家，將一樣有機會從遲進場買貨者手中勝出，形容相關情況為「零和遊戲」。

圖解GME事件來龍去脈

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至於GME的沽空倉位，David Webb指出，即使投資者可把股票「借上借」，好倉減去淡倉後的比例必為100%，假若GME淡倉與流通股數比例為140%，好倉將為240%，並謂若其他投資者同樣願意賣出股票的話，股價不一定會走高。

David Webb最後提到，旗下網誌「Webb-site.com」從來沒有炒賣GameStop股票。

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