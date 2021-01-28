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【遊戲驛站GME】David Webb晚上發文　拆解GME「挾倉」事件如何完結

股市 22:39 2021/01/28

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David Webb提到，旗下網誌「Webb-site.com」從來沒有炒賣GameStop股票

Reddit社群r/wallstreetbets網民透過買入GameStop（美：GME）方式「挾淡倉（Short Squeeze）」，成功打贏對冲基金Melvin Capital和沽空機構香櫞（Citron Research）震驚環球市場。外界現正關注GME爆炒潮究竟會在何時完結，獨立股評人David Webb最新在旗下網誌「Webb-site.com」發表文章，指除非GME公司配發新股，否則GME爆炒潮會如以往其他泡沫一樣，在前期進場的炒家離場後完結。

David Webb表示，GME爆炒潮有機會與其他泡沫以同樣爆破方式告終，意味當GME價格愈偏離「合理價值（sensible value）」，持有GME股票的投資者便愈有誘因高位沽貨。

他進一步勾畫該狀況，指早期進場的投資者若透過押注GME後得以改變生活，並沽售股票離場，而當最後進場的投資者都經已買貨，動力一逆轉之下，GME整個炒作過程將「迅速崩潰（rapidly crash）」，提醒Reddit網民爆炒GME「不一定能使所有沽空者都虧損（not necessarily hurting short-sellers as a group）」。

他補充，縱然部分沽空者在無法承受GME大額上漲後平倉離場，其他投資者卻總願意在GME股價不斷攀高之際「介入」開空倉。

至於GME的沽空倉位，David Webb指出，即使投資者可把股票「借上借」，好倉減去淡倉後的比例必為100%，假若GME淡倉與流通股數比例為140%，好倉將為240%，並謂若其他投資者同樣願意賣出股票的話，股價不一定會走高。

David Webb最後提到，旗下網誌「Webb-site.com」從來沒有炒賣GameStop股票。

【遊戲驛站GME】GameStop股價瘋狂　網站無法訪問　德美利證券出手限制交易（第二版）

遊戲驛站GME成功屠鱷　散戶下一個逼空目標輪到誰？

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美股 配股 沽空 David Webb GameStop（美：GME）

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