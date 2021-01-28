傳Donki屯門開分店 萬寧及AEON舊鋪位 網民大感興奮

受疫情持續影響，不少商舖相繼結業，零售業氣氛不樂觀。不過在疫情下，一樣有品牌能成功跑出。日本 「驚安の殿堂」（DON DON DONKI）疫市下接連開分店，證明不乏捧場客。

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Donki繼於小西灣開分店後，更有可能於屯門再下一城。網上有消息指，有人於屯門市廣場內看見疑似Donki職員手拿著一份相關資料，有可能是為新鋪率先作視察,有網友更將相關關照片拍下，分享到Facebook群組。

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有網民預計，屯門的新Donki將會開在屯門市廣場，以往萬寧及AEON的位置，因兩舖位置現已經圍起木板，因此估計新鋪將處於上述兩個位置。

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責任編輯:翁嘉陽