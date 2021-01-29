【本地創科】生產力局研發最新系統轉化廚餘　中大成首個試點　擬推展至商場

▲ 主導此研發項目的生產力局綠色生活與創新部首席顧問馬耀華博士表示，期望此技術可減省餐廳處理廚餘的成本。

香港生產力促進局最近研發了全新的廚餘轉化系統，可自動分隔垃圾及有用的廚餘，未來有望於大型商場應用。

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生產力局是次研發的廚餘轉化系統「廚餘再生俠」試驗項目獲創新科技署全額資助，研發連同機器生產，合共斥資逾170萬。該系統特別之處在於，即使有少量鐵叉等不可分解物，亦可自動把有用的廚餘分隔。

主導此研發項目的生產力局綠色生活與創新部首席顧問馬耀華博士表示，期望此技術可減省餐廳處理廚餘的成本。「以往食肆的廚餘必須在深夜停工後處理，由回收公司收集及處理。成本高昂，每噸約數百元。」使用新系統後，相關的成本可壓縮2至4成，並解決需仔細分類廚餘的痛點。

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中大4間食堂率先試用 冀推展至商場、公營機構

現時此系統以香港中文大學為試點，自去年9月起供校園內4間食堂使用，每日可處理500公斤廚餘，當中97%可分解成漿液。吸缸車將每周到校兩次，把漿液運至中央處理，供轉化成再生能源。現時的試驗項目將於今年底屆滿，馬耀華未有明言推行商品化的具體計劃，但透露正有私人機構洽談當中。

該局相信系統升級後，可配置更大容量的儲存缸，每日處理2噸廚餘、儲存16噸漿液；足夠應付大型商場需要，集中處理場內十數間食肆的廚餘。食肆可按營運需要，隨時運至商場內的廚餘轉化系統，運作上有更大彈性。馬又補充，因系統配以除臭機組，對周邊社區影響較少，故屋苑、公私營機構亦適用。

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記者：葉泳珊