  • 17°C
香港時間 : 2021129日 (五) 00:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【本地創科】生產力局研發最新系統轉化廚餘　中大成首個試點　擬推展至商場

商業 00:00 2021/01/29

分享：

主導此研發項目的生產力局綠色生活與創新部首席顧問馬耀華博士表示，期望此技術可減省餐廳處理廚餘的成本。

香港生產力促進局最近研發了全新的廚餘轉化系統，可自動分隔垃圾及有用的廚餘，未來有望於大型商場應用。

【愛的家口罩】Family Mask百家布印花款式口罩含菌量超標12.5倍　品牌其他口罩未有影響仍有售

生產力局是次研發的廚餘轉化系統「廚餘再生俠」試驗項目獲創新科技署全額資助，研發連同機器生產，合共斥資逾170萬。該系統特別之處在於，即使有少量鐵叉等不可分解物，亦可自動把有用的廚餘分隔。

主導此研發項目的生產力局綠色生活與創新部首席顧問馬耀華博士表示，期望此技術可減省餐廳處理廚餘的成本。「以往食肆的廚餘必須在深夜停工後處理，由回收公司收集及處理。成本高昂，每噸約數百元。」使用新系統後，相關的成本可壓縮2至4成，並解決需仔細分類廚餘的痛點。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

中大4間食堂率先試用　冀推展至商場、公營機構

現時此系統以香港中文大學為試點，自去年9月起供校園內4間食堂使用，每日可處理500公斤廚餘，當中97%可分解成漿液。吸缸車將每周到校兩次，把漿液運至中央處理，供轉化成再生能源。現時的試驗項目將於今年底屆滿，馬耀華未有明言推行商品化的具體計劃，但透露正有私人機構洽談當中。

該局相信系統升級後，可配置更大容量的儲存缸，每日處理2噸廚餘、儲存16噸漿液；足夠應付大型商場需要，集中處理場內十數間食肆的廚餘。食肆可按營運需要，隨時運至商場內的廚餘轉化系統，運作上有更大彈性。馬又補充，因系統配以除臭機組，對周邊社區影響較少，故屋苑、公私營機構亦適用。

【零售寒冬】網購蠶食實體店生意　線下門市如何轉型覓出路？

【網上銷售】Visa推第二輪電子商務方案　夥SHOPLINE助中小企拓網銷

記者：葉泳珊

相關文章

【遊戲驛站GME】GameStop成全球股市焦點 品牌前身為小型軟體零售店？
2021/01/28
【遊戲驛站GME】GameStop成全球股市焦點 品牌前身為小型軟體零售店？
【網上銷售】Visa推第二輪電子商務方案　夥SHOPLINE助中小企拓網銷
2021/01/28
【網上銷售】Visa推第二輪電子商務方案　夥SHOPLINE助中小企拓網銷
【零售寒冬】網購蠶食實體店生意　線下門市如何轉型覓出路？
2021/01/28
【零售寒冬】網購蠶食實體店生意　線下門市如何轉型覓出路？
UA戲院下月底停止營運 K11 Art House　手持現金禮劵如何處理？要親自去退會？
2021/01/27
UA戲院下月底停止營運 K11 Art House　手持現金禮劵如何處理？要親自去退會？
商品 商場 大學 創新科技及應用 香港中文大學 餐廳 香港生產力促進局 創新科技署 香港 綠色生活

下一篇文章

【奢侈品出口】瑞士鐘錶12月出口跌2.5%　香港市場持續下跌19%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【結業潮】朱古力品牌Godiva　關閉或轉售美國全線門店
【結業潮】朱古力品牌Godiva　關閉或轉售美國全線門店
UA戲院下月底停止營運 K11 Art House　手持現金禮劵如何處理？要親自去退會？
UA戲院下月底停止營運 K11 Art House　手持現金禮劵如何處理？要親自去退會？
【香港口罩】本地口罩生產資助計劃　截至去年底採購2.5億個口罩　料平均每個1.39元
【香港口罩】本地口罩生產資助計劃　截至去年底採購2.5億個口罩　料平均每個1.39元
【限聚令延長】酒吧、美容院及健身室等續停業　損失慘重或掀結業潮
【限聚令延長】酒吧、美容院及健身室等續停業　損失慘重或掀結業潮
【限聚令】停業令延長14日　美容業：剎停復工準備失預算
【限聚令】停業令延長14日　美容業：剎停復工準備失預算
【麥當勞】麥當勞推「福岡の莓」系列雪糕 草莓麥旋風全新登場
【麥當勞】麥當勞推「福岡の莓」系列雪糕 草莓麥旋風全新登場