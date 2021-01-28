【股壇金手指】惠理謝清海：港股利好因素至少維持到年底　股市急跌或過份反應

▲ 謝清海（左）形容，股市在超買之情況下出現回吐十分合理，近日股市急跌或過份反應

環球市場氣氛轉審慎，港股今日（28日）應聲下挫，恒指最多曾跌逾800點，並失守29000點大關。不過，人稱「股壇金手指」的惠理集團聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海卻大派定心丸，重申「維持看好（remained bullish）」中港股市，並指近日跌市或屬過全反應。

謝清海表示，市場或注意到人行貨幣政策取態今年由寬鬆漸轉為「傾向中性（much more neutral）」，繼而憂慮港股前景，惟去年中經會期間，內地政府已提出政策操作「不急轉彎」，意味流動性難大幅收緊，形容股市在超買之情況下出現回吐十分合理，近日股市急跌或過份反應。

謝清海進一步解釋看好港股原因，稱以預測市盈率計，港股估值僅不足13倍，遠低於美股的超過20倍，擁估值擴張空間，同時人民幣升值、H股價格存折讓等因素亦有利資金買入中港股票。

他補充，股票資產佔內地居民之財富比例不足10%，但財富由房地產或銀行存款重新部署到股票的趨勢已正在發生，變相支撐股市走勢，預期上述各項利好中港股市的因素「至少在今年餘下時間」維持。

可是由中長綫來看，同屬惠理聯席主席兼聯席首席投資總監的蘇俊祺籲投資者注意收水風險，指一旦央行的量化寬鬆政策逆轉，資金有機會借勢沽貨獲利（take money off the table）。

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編輯：莫亦熙