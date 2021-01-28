【遊戲驛站GME】著名創投與CNBC主持唇槍舌劍 質問為何只許量化基金不看基本面 卻不容許散戶「點燈」

實體遊戲零售店GameStop（GME）股價一周內升逾8倍，創投基金Social Capital創辦人Chamath Palihapitiya 周四（2８日）接受CNBC電視訪問時，與主持唇槍舌劍，指GME及AMC等WSB概念股被炒高，是散戶戰勝華爾街的標誌。

Chamath Palihapitiya質疑華爾街的五大問題

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他又指，不理解有聲音指GME基本面不足以支持其估值，他舉例指華爾街當初也看錯Tesla，而現時論壇上的研究水平已和對冲基金的研究水平相約，又點名文藝復興（Renaissance Technologies）為首的量化基金亦不看基本面，為何他們不用因沒有看基本面而受指責？他又質疑為何只有大戶能參與對冲基金，但當散戶賺錢就要限制個人投資者。

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Chamath Palihapitiya於周二（26日）於Twitter發帖文，指已買入GameStop二月到期的認購期權，其後一天他指已經平倉，並計劃捐出50萬美元的收益。GME於周三盤後曾下試295.9美元，期後在周四（28日）盤前階段高見514.5美元，升幅達29.49%。