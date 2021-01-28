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【盈警】康希諾生物料去年淨虧損擴大至少1.5倍至約4億人幣　加大新冠疫苗研發投入

股市 21:34 2021/01/28

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【盈警】康希諾生物料去年淨虧損擴大至少1.5倍至約4億人幣　加大新冠疫苗研發投入

康希諾生物 （06185） 發盈警，預計去年淨虧損約4至4.3億元人民幣，淨虧損幅度較前一年擴大1.5至1.7倍。若扣除非經常性損益的淨虧損則為5.1億至5.4億元人民幣，淨虧損幅度較前一年擴1.9至2.1倍。

康希諾生物預計，去年研發費用增加1.9倍至2.1倍，至4.4億至4.7億元人民幣。

集團解釋，淨虧損增加由於集團加大研發投入，尤其是新冠疫情爆發以來，推進重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒載體）的研發進展，研發費用大幅上升，同時積極推進產品商業化進展，員工數量及各項運營支出持續增加，而非經營性損益的影響，主要為期內政府補助及閒置募集資金現金管理收益增加。

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買TVC可以慳到過萬蚊稅？同MPF又有咩唔同？】https：//bit.ly/2KQ4U4g

編輯：陳韻妍

港股 康希諾生物－B（06185） 盈警 疫苗 冠狀病毒

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