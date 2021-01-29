【Bitcoin】全港首間實體數字資產交易所本月開業 使用比特幣購物不是夢？

▲ 香港數字資產交易所（HKD.com）於今年1月開幕。

比特幣浪潮席捲全球，自去年1月至今，比特幣已累升340%，引來不少人揣測數字貨幣能否成為新興資產。眼見香港數字貨幣市場尚未成熟，香港數字資產交易所（HKD.com）創辦人兼行政總裁楊凱文瞄準商機，今年1月在油麻地開設全港首間實體數字資產交易中心，拓展本港數字資產交易市場。

基金一哥貝萊德申請將比特幣期貨納入基金投資，詳情可看﹕【下一頁】

HKD.com的實體交易所共分三層，佔地面積近1萬平方呎。交易所內設有服務櫃位，容許訪客即時開戶、轉帳、以及為數字貨幣錢包增值，現時由約20名技術人員負責交易所硬件及軟件設施。

值得留意的是，交易所內設有自家研發的數字貨幣ATM櫃員機，用戶可使用現金購買數字貨幣，最低交易額為100元。

HKD.com（香港數字資產交易所）跟另一間數字資產交易所Hkbitex的中文名稱相似，楊凱文表示，公司中文名稱早已在2019年4月註冊，當時的他原本對數字資產存有偏見，後來熟悉箇中運作後，體會到本港數字資產市場仍有大量成長空間，因此，當時他已希望建立一間在香港具代表性的數字資產交易所。

交易所內部環境﹕

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

數字資產交易是否受監管保障？

虛擬資產可分為兩種，第一種為坊間熟悉的虛擬貨幣（例﹕比特幣），另一種為證券型代幣。據現時監管制度，證監會僅強制性規管後者。若交易平台提供一種證券型代幣交易，則須向證監會申請俗稱「1號牌」（證券交易）和「7號牌」（提供自動化交易服務）受規管活動牌照。其後去年證監會在監管沙盒推出自願性參與監管試驗計劃，容許交易平台自由參與監管計劃。

BC科技（00863）旗下OSL平台去年12月獲證監會批准1號及7號牌照，成為首間獲政府監管認可、在香港聯交所上市的公司及虛擬資產交易平台。

OSL獲發牌，證監會﹕僅限專業投資者參與，詳情可看﹕【下一頁】

本網查詢HKD.com曾否申請1號及7號牌照，HKD.com回應指，現時正積極考慮，未來或會申請。據HKD.com資料顯示，現時該平台持有歐盟愛沙尼亞數字資產交易所牌照及數字錢包服務牌照，以及分別由美國和加拿大當地發行的MSB （Money Services Business）牌照。

創辦人兼行政總裁楊凱文﹕強制發牌制度對行業有清晰指示

近年政府擬加緊監管數字資產交易，去年11月，財經事務及庫務局發表公眾諮詢，計劃強制經營虛擬資產的交易平台須向證監會申請牌照，諮詢期將於周日（31日）結束，楊凱文對強制發牌制度表示歡迎，認為發牌制度為整個行業的運作帶來清晰指示，令數字資產交易變得更易融入日常生活。

楊凱文續指，HKD.com希望令更多散戶投資者認識虛擬資產交易，該平台以下列方式使數字資產交易變得更為普及﹕

1. 實體交易所和網上交易平台

HKD.com透過實體交易所及去年9月開設網上交易平台同步推動線上線下交易，截至目前，網上交易平台已錄得逾萬名用戶註冊。

2. 全港增設數字貨幣ATM櫃員機

HKD.com計劃把ATM機放於各區商場，今年目標全港設置最少20部數字貨幣ATM機。楊凱文表示，未來或會考慮地鐵站或商鋪等地點。

3. 於商店推動使用數字貨幣交易

楊凱文指，HKD.com計劃推出數字幣POS銷售終端機，容許用戶在普通商戶以數字貨幣進行購物，用戶先選擇交易用的數字貨幣種類，再以手機掃瞄終端機的二維碼，完成交易後，終端機會打印收據，該筆交易最終會在交易第2日以港幣進行結算。

HKD.com現時已獲逾100名商戶簽署合作同意書，當中包括零售商店、教育機構等，該服務尚未正式推出。

▲ HKD.com推出數字幣POS銷售終端機，容許用戶在普通商戶以數字貨幣進行購物

楊凱文亦表示，HKD.com只欲向數字貨幣持有者提供更多消費場景，並非有意取代法定貨幣。

【見到稅單好頭痕？有計幫你慳稅兼財富增值﹗】

贏總值超過HK$10萬獎品，立即參加「選股擂台」爭霸戰！

相關文章﹕

【Bitcoin瘋炒】比特幣衝破4.1萬美元關 新年一周漲幅40%

【Bitcoin】比特幣屢創新高 Elon Musk：有沒有可能將Tesla資產換成比特幣

英國IT男7年前誤棄硬碟 7500個比特幣埋藏堆填區 總值逾2.8億美元

編輯﹕賴奕羚