【農曆新年】新地旗下三商場推新春優惠　消費指定金額送商場現金券

▲ 新鴻基地產（00016）旗下3個商場，推出「年貨Shopping獎賞」優惠。

農曆新年將至，新鴻基地產（00016）旗下3個商場包括Mikiki、屯門卓爾廣場及屯門錦薈坊，推出「年貨Shopping獎賞」優惠。由即日起至3月31日，分別提供「新春購物賞」、「春日購物賞」及「賀年購物賞」。

消費者只要於商場指定商戶以電子貨幣消費滿指定金額，即可獲贈商場購物贈券，或指定商戶現金券。上述三個商場更加推「最高激買賞」第二回，累積最高消費金額的The Point會員，即可獲贈電子產品或商場現金券，包括iPad Air（256GB）及Dyson風扇暖風機。

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三個商場優惠

1. Mikiki

會員於推廣期內的星期六、日及公眾假期，在Mikiki最少兩間不同商戶（最多3組發票）即日以電子貨幣消費滿15,000元或以上，即可獲贈800元商場贈券。

2. 卓爾廣場

會員於場內指定商戶即日以電子貨幣消費滿8,000元，即可獲贈800元商場贈券。

3. 錦薈坊

會員於推廣期內在場內最少2間不同商戶（最多3組發票），即日以電子貨幣消費滿15,000元或以上，即可獲贈800元商場贈券。

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另外，Mikiki在同期推出「食住賞」美食餐飲優惠。消費滿300元可獲高達100元指定商戶現金券，回贈高達30%。該商場更加入「新地商場」手機應用程式外賣自取服務，提供75折外賣自取優惠。只要在線上消費並輸入Mikiki獨家優惠碼滿100元，即時減20元；消費滿200元更可全單即減50元。

責任編輯：馬意文