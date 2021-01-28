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【無綫耳機】傳新一代AirPods Pro、AirPods有望上半年推出

科技 20:31 2021/01/28

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消息傳出，蘋果（Apple）會在2021年上半年内，推出新一代AirPods Pro以及AirPods產品。

無綫耳機產品受到愈來愈多消費者歡迎，早前有消息傳出，蘋果（Apple）的AirPods Pro 2有望在本年内推出。最近有台灣媒體報道指，Apple會在2021年上半年内，推出新一代AirPods Pro以及AirPods產品。

<<【無綫耳機】 AirPods市佔率下跌至29%　無綫耳機市場競爭漸激烈

<<蘋果正打造親民版AirPods Max？爆料人士：售價將平近2500元
 
據《DigiTimes》報道所指，Apple將計劃在2021年上半年發布新一代AirPods Pro及AirPods。其中，台灣廠商華邦電子將成為AirPods Pro 2的NOR閃存供應商之一，目前正加快技術生產速度，以滿足Apple需求。除此之外，早前曾經有日本博客Mac Otakara爆料，指新款AirPods Pro 2會在本年3月份，與新一代iPhone SE一同發布。

早前消息指出，新一代AirPods Pro外觀設計將會有所改變，Apple或會移除耳機柄的設計，讓該產品外形與三星Galaxy Buds系列相似，另外也有消息指，AirPods Pro 2或提供2款不同尺寸，供消費者選擇。

責任編輯：李寶如

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