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【好人好事】豪氣機師逛IKEA 一善舉助半工讀少年 14年後喜重逢 少年未忘本感動網民

環球政經 00:34 2021/01/29

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「施人慎勿念，受施慎勿忘」，雖然這句說話在小時候經常聽見，但能記住一個「施」十多年，也是一件了不起的事。前華航機師王丰在台灣是一名知名的動物保育人士，曾花逾百萬救援將被安樂死的流浪狗。近日，他在Facebook 專頁發文，指自己遇到14年前曾經幫助過的半工讀少年。

王丰稱在14年前，他買完菜，「不小心順便買了個房子」。於是他就只好「硬着頭皮」去 IKEA添購傢俱。就在當時，他無意間得知那位只有20歲的少年， 因為父親經商失敗，背了一身債。那位少年必須半工半讀養活自己，白天唸書，而晚上則在IKEA打工。

【好人好事】乘客遺iPhone 12 Pro Max 　巴士車長出帖尋事主獲網民大讚  【下一頁

 

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王丰得知他的處境後感覺心疼，於是當天一口氣把所有衣櫃、床組、傢俱一次買齊，「希望能多幫他做點業績。」在離開前，王丰還留下自己的名片，鼓勵少年務必咬緊牙根，完成學業。如果少年需要任何協助，可以隨時打王丰的手機。

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14年過去，王丰到超市購物時，那位少年「親切又激動的」向他打招呼，王丰稱：「 即便當時我戴著口罩，他還是一眼認出我。」原來，這個少年已經成為這間超市的主任，而他的女朋友，也是動物保護教育園區的義工。

不少網民都留言指這個故事十分感動，更指「有時一個不經意的小小的善舉，足以影響他人的一生。」「這麼美好的故事，這個孩子的一生都因為你而變得溫暖了」、「懂得感恩與自我成長的年輕人」、「都是有福報的人」。

 

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責任編輯：黃苑筠

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