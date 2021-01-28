【新冠疫苗】輝瑞／BioNTech發表報告　稱其新冠疫苗能防變種病毒

藥廠輝瑞（Pfizer）及BioNTech周三（27日）發表報告，指其共同研發的新冠疫苗能有效抵禦現時發現的變種病毒。

聲明指，疫苗曾在20個分別感染不同類型新冠病毒的人上注射，包括於英國及南非發現的變種病毒，而疫苗對不同種類的病毒均有效果。藥廠表示，實驗中疫苗對不同病毒的功效只有很小差別，認為這不至於令疫苗的防護率下降。

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雖然聲明中不見有研發新疫苗的需求和跡象，但輝瑞和BioNTech均表示已做好疫苗對更多變種病毒無效的準備。藥廠將會繼續觀察全球新冠病毒的種類，以及評估疫苗在真實環境中的效能。

【新冠疫苗】疫苗供應減少影響歐洲接種計劃 意大利總理轟：不可接受 【下一頁】

現時輝瑞／BioNTech疫苗已在美國接受大規模接種，並在多個國家如以色列、英國及歐盟國家接種，尚有更多國家正在等待輝瑞疫苗的送達。現時輝瑞疫苗已出現供應不足的情況，多個歐洲國家表示不滿，意大利總理孔特（Giuseppe Conte）更表示會循一切法律途徑追究。

【新冠疫苗】莫德納疫苗稱對變種病毒有效 要完全防護或需注射第三劑 【下一頁】

針對變種病毒，另一間美國藥廠莫德納（Moderna）早前已宣布其新冠疫苗能有效防止英國發現的變種病毒，而對南非發現的變種病毒效能則有下降但疫苗依然有效。莫德納表示未來或許將需要注射補充劑，以增強對變種病毒的防護率。

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