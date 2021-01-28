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海關呼籲馬上停用一款彩色及圖案外科口罩　含菌量超出標準上限12.5倍

理財智慧 20:06 2021/01/28

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香港海關昨日（17日）於一連鎖化妝品集團，以及相關生產商處所檢獲302包（合共1510片）懷疑含菌量超出標準上限，涉嫌違反《消費品安全條例》（《條例》）的同款彩色及圖案外科口罩，並呼籲市民馬上停用該款產品，商戶如有出售，亦應立即下架。案件中檢獲口罩市值約4500元，暫時兩人被捕。

於最新一次針對該類口罩的主題執法行動中試購16款樣本，並根據相關一次性使用衞生用品衞生標準進行測試，發現其中一款樣本的細菌菌落總數超出標準上限12.5倍，涉嫌違反《條例》。

涉事的外科口罩為5片袋裝，每袋售價為15元，是從佐敦一間連鎖化妝品集團旗下零售店試購所得。涉案的連鎖化妝品集團分別位於銅鑼灣、灣仔、尖沙咀、佐敦、旺角及青衣共九間零售店檢獲200包（合共1000片）案中口罩。

案中拘捕一名47歲連鎖化妝品集團女經理及一名56歲生產商男董事，目前正保釋候查。初步調查顯示，涉案外科口罩由涉案生產商於香港生產。

海關再次提醒市民，購買及使用外科口罩時應留意以下事項： 

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責任編輯：黎淑雯

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