  • 21°C
香港時間 : 2021128日 (四) 19:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【突襲式封區】政府封鎖北角東發大廈區域　目標周五早上7時完成強制檢測

Hot Talk 19:25 2021/01/28

分享：

政府封鎖北角東發大廈區域　目標周五早上7時完成強制檢測

香港第四波疫情仍未受控，政府再度封鎖指定區域，政府最新發稿指，下午7時起，限制在北角指明「受限區域」，即錦屏街東發大廈A、B、C和D座內人士，須留在其處所並按政府安排接受強制檢測。

政府將在「受限區域」設立臨時採樣站，要求受檢人士周五（29日）凌晨2時前接受檢測，目標同日上午約7時完成強制檢測行動。

防疫措施｜限聚令延長一周至2月3日【下一頁】

疫苗消息｜復星BioNTech疫苗100萬劑2月下旬到港｜【下一頁】

政府發言人表示，北角錦屏街東發大廈C座近期出現8宗確診個案及5宗初步確診個案，涉及不同單位和樓層，衞生署衞生防護中心昨日已協調相關政府部門下午到東發大廈C座相關樓層及單位視察，調查及審視個案的感染是否存在環境因素。

在諮詢專家意見後，中心決定採取審慎的感染控制措施。衞生署昨日已向東發大廈C座所有樓層（即1至15樓）的6及7室單位沒有病徵的住戶發出檢疫令，並安排他們入住檢疫中心。

政府發言人續指，明白今次安排會為市民帶來不便。政府已安排在晚上大部分市民下班後，盡快為「受限區域」內人士進行檢測，目標是爭取於周五上午約7時為所有已識別的受檢人士完成檢測並確定結果，以期讓已進行檢測的的居民屆時可陸續開始上班。

政府會另行公布正式撤銷「相關宣告」的時間。若有僱員因宣告而未能上班，政府希望僱主能酌情處理，不要扣減員工的薪金和福利。

封區｜政府日前封鎖油麻地碧街｜【下一頁】

 

【買TVC可以慳到過萬蚊稅？同MPF又有咩唔同？】
 

編輯：趙穎妍

疫情 北角 油麻地 佐敦 香港

上一篇文章

【ET講股通】梁耀康：一放就亂 一收就死　同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

下一篇文章

【BMW iX3】寶馬中國製電動車iX3減價15%　與Tesla Model Y及蔚來的ES6搶市場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】微創心通醫療2160竟然比快手科技IPO更渴市　抽幾多手先穩中一手？
【新股IPO】微創心通醫療2160竟然比快手科技IPO更渴市　抽幾多手先穩中一手？
【快手科技IPO】快手孖展認購突破4800億、超額458倍　今截孖展滙豐借出逾2000億孖展（不斷更新）
【快手科技IPO】快手孖展認購突破4800億、超額458倍　今截孖展滙豐借出逾2000億孖展（不斷更新）
【遊戲驛站GME】GameStop股價瘋狂　網站無法訪問　德美利證券出手限制交易（第二版）
【遊戲驛站GME】GameStop股價瘋狂　網站無法訪問　德美利證券出手限制交易（第二版）
【快手科技IPO】快手科技1024招股街貨遠低於京東健康　抽幾多手快手科技才能穩中一手？
【快手科技IPO】快手科技1024招股街貨遠低於京東健康　抽幾多手快手科技才能穩中一手？
【新股IPO】微創心通醫療2160招股　孖展暫錄481.4億、超購190.9倍
【新股IPO】微創心通醫療2160招股　孖展暫錄481.4億、超購190.9倍
【新股IPO】貝康醫療2170孖展暫錄153億、超額認購83倍 機構投資者認購周五提早截止
【新股IPO】貝康醫療2170孖展暫錄153億、超額認購83倍 機構投資者認購周五提早截止