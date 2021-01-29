【突襲式封區】政府封鎖北角東發大廈區域　有食肆稱等候多時未安排檢測反被罰款

▲ 政府封鎖北角東發大廈區域 目標周五早上7時完成強制檢測

香港第四波疫情仍未受控，政府再度封鎖指定區域，政府最新發稿指，下午7時起，限制在北角指明「受限區域」，即錦屏街東發大廈A、B、C和D座內人士，須留在東發大廈處所並按政府安排接受強制檢測。

政府將在「受限區域」設立臨時採樣站，要求受檢人士周五（29日）凌晨2時前接受檢測，目標同日上午約7時完成強制檢測行動。

東發大廈範圍內的餐廳Villa Villa Cafe & Bar 指，7名職員被指無在指定期間內接受檢測，早上被發出5000元告票。餐廳負責人在電台節目表示，翻查閉路電視後，發現全晚無人拍門，職員按要求留在店內直至凌晨3時至4時仍未收到通知，其後反被指未有檢測，並不合理。

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政府發言人昨晚表示，北角錦屏街東發大廈C座近期出現8宗確診個案及5宗初步確診個案，涉及不同單位和樓層，衞生署衞生防護中心昨日已協調相關政府部門下午到東發大廈C座相關樓層及單位視察，調查及審視個案的感染是否存在環境因素。

在諮詢專家意見後，中心決定採取審慎的感染控制措施。衞生署昨日已向東發大廈C座所有樓層（即1至15樓）的6及7室單位沒有病徵的住戶發出檢疫令，並安排他們入住檢疫中心。

政府發言人續指，明白今次安排會為市民帶來不便。政府已安排在晚上大部分市民下班後，盡快為「受限區域」內人士進行檢測，目標是爭取於周五上午約7時為所有已識別的受檢人士完成檢測並確定結果，以期讓已進行檢測的的居民屆時可陸續開始上班。

政府會另行公布正式撤銷「相關宣告」的時間。若有僱員因宣告而未能上班，政府希望僱主能酌情處理，不要扣減員工的薪金和福利。

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編輯：麥德銘、趙穎妍