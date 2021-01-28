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阻撓鐵路工程 英國環保人士市區挖地道留守

環球政經 18:34 2021/01/28

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英國有環保人士在倫敦市區挖掘地道留守，意圖阻撓「二號高速鐵路」工程，警方其後採取行動驅趕。

波蘭擴大墮胎禁令範圍 民眾上街高呼支持生育選擇下一頁

事發在倫敦尤斯頓車站附近一個公園，一批環保人士不滿當局興建「二號高速鐵路」過程，需摧毀108個天然林區，另有大量房屋和商業活動大受影響，故發起是次行動，呼籲當局基於氣候變化議題取消項目。

【新冠肺炎】荷蘭自二戰後首次宵禁觸發示威　超市被破壞警方出動水砲下一頁

示威人士除了在公園紮營露宿，又在樹上興建樹屋，並以滑索連接; 示威更秘密在公園地底長達30米的地道。當局於當地時間周三凌晨開始採取行動，移走部份示威者，但仍有數名示威者留守地道內。

留守的示威人士表示，已經一早預備足夠食物、水及日用品在地道內，佔領行動期望可以維持數周，警方一旦驅趕，將反鎖自己在地道內。

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撰文 : 馮卓謙

請願示威 氣候暖化 鐵路 英國 倫敦

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