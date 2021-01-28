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【BNO移民】約翰遜出訪蘇格蘭 反對二次獨立公投

環球社會熱點 18:43 2021/01/28

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蘇格蘭物價較低，加上民風純樸，是不少港人以英國國民（海外）護照簽證（BNO Visa）的選擇地點，但蘇格蘭再度傳出獨立公投的呼聲，值得持有BNO港人留意。英國首相約翰遜於本周四前往蘇格蘭訪問，強調新冠肺炎疫情下，更應團結一致對抗疫情，不希望蘇格蘭舉行2次獨立公投。

蘇格蘭擬發動二次獨立公投 【下一頁】

有民調顯示，經過英國脫歐後，大多數的蘇格蘭人傾向支持獨立。惟約翰遜（Boris Johnson）早前指出，最少需要相隔40年時間，才會有第2次的蘇格蘭獨立公投，斷言拒絕蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）的建議，引起施雅晴不滿。

約翰遜於本周四前往蘇格蘭訪問，他在訪問前夕已強調，若蘇格蘭繼續成為英國的一部分，將可共享軍隊及武器，獲得接種牛津疫苗的機會。而英國亦為蘇格蘭建設了80間疫苗接種中心。

約翰遜續指，在新冠肺炎疫情下，英國需要同心合力，才能戰勝疫情，相信這亦是蘇格蘭人的期望。

約翰遜籲歐盟「講道理」 勿限疫苗出口 【下一頁】

另一方面，施雅晴批評約翰遜的出訪，質疑是次訪問理由是否「至關重要」(really essential)，並認為於疫情肆虐下四處走訪，會對公眾樹立壞榜樣。施雅晴早前透露，蘇格蘭民族黨在5月的議會選舉中勝出，將會發動二次獨立公投，讓人民有權利選擇是否留下。

事實上，若蘇格蘭最終成功獨立，英國將失去近3分之1的領土，以及約1成英國人口，對於面臨衰退的英國將造成沉重的經濟打撃。

責任編輯：郭麗明

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