【零售寒冬】網購蠶食實體店生意　線下門市如何轉型覓出路？

新冠肺炎改變人們生活習慣，使零售業進入新常態。雖然網購盛行，但電子支付整合平台Adyen分析，實體店仍然有存在的價值，顧客期望可在門市得到個人化的購物體驗。

【愛的家口罩】Family Mask百家布印花款式口罩含菌量超標12.5倍 品牌其他口罩未有影響仍有售

Adyen亞太區總裁Warren Hayashi指出，疫情期間，顧客更期望到門市購物。配合網購趨勢，零售商需要更改實體店的用途及角色。他舉例，Nike旗艦店面積雖大，但店內庫存非常少。品牌希望顧客在店內不同場景試身；購物時則沿用網上方式，貨品直接送抵家中，形成新的購物模式。

網店宜善用數據 設計專屬會員獎勵計劃

除了線下門市的角色改變外，Warren Hayashi又提出5項零售業的趨勢，包括感應式付款、會員制度、「先買後付」的分期付款模式、無結帳體驗，及「一體化商業」（Unified Commerce），即一站式處理不同渠道所接收的款項，甚至不再區分網店及實體銷售的團隊。他續指，獨特的顧客體驗是必然趨勢，網店更要好好利用所得數據，為不同客戶設計專屬的會員獎勵計劃。

針對香港市場而言，Warren Hayashi表示，本地消費者對感應式付款有一定需求。據Adyen的調查報告發現，香港有59%消費者在疫情期間，非常留意付款方式的衛生程度，故更傾向使用感應式付款。他估計，QR Code付款方式將會越趨普遍。

與其他亞太區市場比較，香港的「千禧世代」亦對訂閱模式的產品及服務特別有興趣，包括訂閱食物等。該年輕層對相關銷售感興趣的比例高達41%，遠高於全港平均的29%、亞太區的27%。

【遊戲驛站GME】GameStop成全球股市焦點 品牌前身為小型軟體零售店？

【網上銷售】Visa推第二輪電子商務方案 夥SHOPLINE助中小企拓網銷

記者：葉泳珊