【阿里巴巴9988】馬雲旗下雲峰基金減持1.46億股阿里健康 套現近40億元

據香港聯交所股權披露顯示，阿里巴巴（09988）創辦人馬雲旗下的Innovare在周一（25日）減持阿里健康（00241）。Innovare以每股26.48元的平均價，在場內出售1.465億股阿里健康，套現近38.8億元。

在去年7月時，阿里巴巴亦曾減持阿里健康，當時是以每股平均22.65元，減持1億5397萬股阿里健康股份。



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Innovare Tech為馬雲成立的雲鋒基金旗下子公司，本來雲鋒基金持有41.83億股阿里健康，即約31.08%股權，減持後持股降至40.36億股，約為30%。

阿里健康今日跌6.8%，收報24.5元，成交10.3億元。阿里巴巴今跌3.2%，收報251.6元，成交87.9億元。



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