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拜登修訂中國軍方投資禁令 MSCI暫緩剔出5香港上市中國企業決定

環球政經 17:54 2021/01/28

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拜登上任美國總統後陸續審視特朗普政府對華採取的措施。財政部日前為針對中國軍方相關公司的投資禁令作修訂，允許民眾投資與被禁企業名稱類似的公司至5月尾。

【美國政局】眾議院上交彈劾案至參議院　拜登：特朗普被彈劾機會微下一頁

財政部「放寬」投資禁令後，強調該禁令仍然適用於名單中企業的子公司，亦不可以投資「中國軍事企業」名單上的公司，包括中國海洋石油及中電信等企業。

【樓市預測】中原老闆大力唱好港樓 內地海外資金齊湧港 今年樓價將升15% 施永青：「 以上預測並不進取」下一頁

因應拜登政府的修訂，MSCI宣布在香港上市的中廣核、浪潮國際、中國船舶重工等5間公司，將暫緩被剔出指數，未來將進行評估及分析，再作進一步處理。國防部14日公布包括小米的「中國軍方企業」名單，將再作公布。標普道瓊亦已推遲剔除部分中國公司證券。

特朗普在任時將把涉嫌與中國軍方有關的44間公司列入黑名單，當中包括中國最大晶片製造商中芯國際，禁止美國民眾對這些企業進行投資。

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撰文 : 馮卓謙

拜登 特朗普 指數 中國 美國

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