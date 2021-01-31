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【山地悠遊人生@iM網欄】山地莫雷諾冰川-為什麼會那麼藍

名人薈萃 08:02 2021/01/31

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圖1

同樣都是冰，為什麼常見的冰是白色， 而冰川卻像藍水晶一樣藍呢？

水在零度以下結成冰，裡面通常帶有小氣泡。 當光線射入時， 冰裡的氣泡發生反射，冰便呈現白色。 冰川雖然也是冰，卻不是雨水，而是由雪花凝結而成的。 在寒冷或高海拔地區的雪花很難融化， 每年新降的雪覆蓋在之前的雪上， 壓力使下層的雪逐漸被壓實，大部分空氣被擠出， 變得更加緊密，形成完美的冰晶體。還有一部分空氣被封在冰川之中，形成特別小的氣泡 （維基百科）。

經過漫長歲月，冰晶體越積越厚形成冰川， 再慢慢變得晶瑩剔透。由於紅橙光波長衍射能力強，能穿透冰川中微小的氣泡，而藍光波長較短，被散射令冰川變成藍色，冰層越厚越能呈現令人心醉的藍色。

 

莫雷諾冰川 Glaciar Perito Moreno位於南美洲最南端的 Patagonia 地區面積廣闊，橫跨智利及阿根廷。 當中最熱門的景點是 Glaciar Perito Moreno佩里托莫雷諾冰川， 簡稱莫雷諾冰川， 面積有250平方公里， 長30公里，雖然不是該區最大， 但是唯一一個可經由陸地抵達的冰川， 因而最受歡迎。亦是我去過許多冰川中最值得去的。

圖2

如何抵達

最靠近莫雷諾冰川的小鎮叫卡拉法特El Calafate，距離莫雷諾冰川80公里。El Calafate是阿根廷重要的旅遊城市，Patagonia地區的長途大巴雖然舒適， 但路途遙遠，動輒幾十個小時，所以建議坐飛機，首都布宜諾斯艾利斯或世界最南的Ushuaia烏蘇懷亞都有航班可以抵達 。


從El Calafate去莫雷諾冰川可以選擇自駕， 坐大巴或是參加旅遊團，開車一個小時到達冰川國家公園 Los Glaciares Natiional Park 入口，入場費 $13美元。我沒有參加團， 直接預訂大巴，車程75分鐘。冰川國家公園內鋪蓋了新的棧道和觀光台， 可以近距離以不同角度欣賞冰川。

圖3

圖4：冰川國家公園內的棧道

世界很多冰川在融化縮小，但莫雷諾冰川目前還在不斷增生，南極寒風吹向Patagonia，受安地斯山脈群阻擋轉成雪，冰雪在長時間積壓下結成冰塊，龐大的壓力使冰塊向下滑動， 冰川每天向前推進2尺， 在最前端湖面的常溫地帶， 會發生冰川崩塌現象。

圖5：冰川崩塌

圖6

 

在晴朗的夏天，陽光照射下， 蔚藍的冰川閃耀着，冰川的融化速率漸漸加快，時常發生冰川崩塌的現象。特別在下午2～4點氣溫較暖，冰塊撕裂，每30分鐘就會發生一次冰塊大幅剝落塌陷， 掉入湖中發出轟隆的雷聲，目睹巨響使人不期然對大自然產生敬畏。

圖7：冰塊崩塌在湖面

圖8

 

在El Calafate小鎮有旅行社提供冰川徒步和冰川郵輪行程，

1 冰川徒步

推薦體力強壯的背包客，若是有機會一定要參加

＊Mini-Trekking at Glaciar Moreno， 全個行程要10小時， 在冰上行走 1.5小時，  $185美金，適合10～65歲健壯的人士。聖誕節和新年假期， 建議想去冰川行走要提早預訂 。 

圖9：冰川徒步行程，先坐船，然後上冰川步行1.5小時

 ＊以及 The Big Ice Trekking Glaciar Moreno，全個行程要11小時， 在冰上行走3.5小時，$280美金起， 只適合8～50歲健壯的人士。

 

2 冰川郵輪一日遊

冰川郵船的行程除了莫雷諾冰川外，還可以看到其他大大小小的冰川， 以及在附近的小鎮徒步1小時。

PS 雪花是雲裡的微小冰晶， 在零度以下互相碰撞黏在一起而形成， 沒有兩片雪花是完全相同， 每片都是獨一無二的！

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

欄名 : 山地悠遊人生

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