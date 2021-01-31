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【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】農曆新年來臨，不如DIY新春花環迎接牛年！

名人薈萃 07:31 2021/01/31

分享：

距離農曆新年仲有兩星期既時間，Flora Rabbit今日就教大家DIY 新春花環為家居氣氛點綴的農曆新春花環。利用各種粉色、紅色系花卉及木藤圈，大約1小時至1小時左右就可以快速完成！今次，Flora Rabbit 為大家示範新春花環的配搭，給大家在家抗疫時一點靈感！

筆者用木藤圈、粉色繡球花、紅色粉色玫瑰保鮮花、 牛年、公仔福字如意結及日式裝飾製作而成的牛年新春花環。

牛年新春花環

材料及工具

15cm20 cm 或25 cm木藤圈

少量繡球花 (粉色 淺紫色或紅色)

紅色粉色玫瑰保鮮花

招財貓或牛年公仔

千日紅

福字如意結

中式裝飾或日式裝飾

黃金球

剪刀

熱溶槍及熱溶膠(或萬能膠，熱溶膠較堅固)

筆者既中學同學Pui Gi對筆者第一個設計的新春花環情有獨鐘，指定要牛年招財貓新春花環送奶奶。呢個設計比較中式既設計!

Flora Rabbit選用鮮紅色玫瑰更是非常有新春氣息! 紫色千日紅為家居帶來新年喜慶的氣氛，放置花環中間非常突出。

 

另外Flora Rabbit選用了淺紫色粉紅色或的繡球花令花環更有喜慶而且高雅，繡球花也是不大需要打理的花種。由多朵細小的繡球花組成。清雅、百搭的繡球花經常會以襯花的角加上黃金球令花環更清新明媚燦爛。作為線性花材，在花藝作品中黃金球可說是百搭之選，是非常便宜耐放。

筆者改用黃金球，製作另一款紫色比較重既牛年新春花環。

最後加上小小的中國繩結增加農曆新年既感覺。

 

既然大家最近留係屋企比較多時間，不妨做一個DIY新春花環增添屋企既農曆新年氣氛，大人小朋友都鐘意，擁有充滿節日的愉快既農曆新年

筆者既中學同學Pui Gi對筆者第一個設計的新春花環情有獨鐘，指定要牛年招財貓新春花環送奶奶，預祝妳奶奶喜歡同祝妳一家過一個喜氣洋洋的農曆新年!

 

各位花花愛好者粉絲留意啦！Flora Rabbit DIY既作品將於2月5日至14日放係銅鑼灣皇室堡及尖沙咀The ONE既新春限定花市(花生花華)

Flora Rabbit DIY既作品將於2月5日至14日放係銅鑼灣皇室堡及尖沙咀The ONE既新春限定花市(花生花華)。店內有一隻巨型Flower Arch，歡迎各位花花愛好者來打卡!

 

店內有一隻巨型Flower Arch，仲有過百款賀年蘭花同埋鮮花仲有韓式花束，款式又多又靚，有唔同造型，最啱新年返屋企一流，歡迎各位花花愛好者來打卡!

日期: 2021年2月5日至2月14日

地點: 銅鑼灣皇室堡3樓305號舖/

      尖沙咀地下The ONE Shop GA06舖

 

作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介：

愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，一年內設計超過50個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！

Facebook: Flora Rabbit

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撰文 : Flora Rabbit(周嘉瑩)

欄名 : FloraRabbit愛生活

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