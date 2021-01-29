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【疫市營商】新晉品牌皇玥逆市開店添競爭力　新年禮盒訂單比去年增逾3成（有片）

商業 08:00 2021/01/29

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送禮是過新新年的傳統習俗，但疫情下禮品市場未必及往年。不過新晉品牌皇玥，反而逆市下積極增加門店，宣傳兼吸客，結果今年農曆新年的訂單比去年增加逾3成。皇玥董事長及首席執行官嚴運波預計，直至農曆元旦後，訂單數目甚至可以比去年有5倍至６倍增長。


在逆市下，一般公司會想盡辦法節省開支，但皇玥卻採取逆向操作策略，半年間不斷擴展業務，於港九新界加開門店至12間，出售蛋卷、蝴蝶酥、脆曲奇等皇牌產品。疫下擴展具風險，但嚴運波認為，以一間新公司來說，倘逆市取保守做法，未必能捱下去。因品牌尚未出名，「守」下去公司只會慢慢衰落。而此刻開店反可當品牌宣傳，加上隨著銷售點增加，生意額也自然會提升。

皇玥董事長及首席執行官嚴運波認為，以一間新公司來說，倘逆市取保守做法，未必能捱下去。


憑著主動出擊，擴大品牌知名度的策略，皇玥今年亦計劃再增設多6至8間門店，希望帶給消費者更方便的購買體驗。他解釋，禮品不是生活上必須品，在此情況下，必須要令顧客一定程度的方便，方會購買。「不可以要顧客到訪很遠的地方，只為買一盒蛋捲」，故品牌剛在香港重要地方開店，如剛在東涌、沙田、將軍澳，若能給予顧客「方便度」也是購買體驗。

皇玥的產品均為香港製造。

【疫市營商】疫下百業受衝擊　新亞薑糖如何成功吸新客？

【疫市營商】商場抗疫要有計　D2 Place幫商戶吸人流全憑這招？(有片)

記者：蘇穎琪

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