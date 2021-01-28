【華為動向】華為宣布法國設立5G設備工廠　無懼歐美國家打壓

▲ 華為宣布投放至少2億歐元（約18億港元），在法國設立5G設備工廠，預計在2023年正式投入生產。

近年來，華為不斷受到美國制裁，未來或面臨更多歐洲國家施壓。但華為似乎無懼打壓，仍繼續向外擴展業務。最近，該企宣布投放至少2億歐元（約18億港元），在法國設立5G設備工廠，預計在2023年正式投入生產。

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華為曾於去年12月宣布有關的建廠計劃，據《法國國際廣播》（RFI）報道，華為在本周二（26日）表示，該工廠計劃正式啟動，預計在2023年正式運作，用作生產移動通訊基地站台。據了解，該工廠位於法國東部城鎮布呂馬特（Brumath），距離史特拉斯堡（Strasbourg）商業區僅20公里。

報道指出，當地官員表示，華為選址在史特拉斯堡地區設立工廠，是多方合作的成果，並稱為是對當地的重要投資。另外，該工廠計劃預計投資至少2億歐元（約18億港元），聘請300至500名工人，負責生產5G無綫通訊設備，預計每年可為歐洲市場生產價值10億歐元（約93.8億港元）的5G設備。

責任編輯：李寶如