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【快手IPO】快手1024招股熱爆 連競爭對手都抽埋一份？有指字節跳動員工組團齊抽快手科技IPO

股樓投資 18:24 2021/01/28

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快手科技IPO（新上市編號：01024）進行得如火如荼，吸引大批投資者認批，更成為全城熱話。不過，原來快手科技IPO吸引普羅大眾投資者，原來連其競爭對手抖音母公司字節跳動的員工也忍不住要抽快手科技IPO，而且是組團去抽。

快手科技1024上市為節字跳動上市開路？字節跳動去年收入增1倍 傳加快分拆抖音來港上市？，見「下一頁」

快手科技1024招股你抽唔抽？　認購前告訴你的五大不可不知，見【下一頁】

    點擊圖片放大
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華爾街見聞引述內地媒體報導指，字節跳動員工有300多人的炒股群組，群組內容全被橘黃色的快手科技IPO連結圖片洗版，上面寫著：「搶20倍槓桿＋融資額度」、「互點啊，加槓桿提高中簽概率」等等留言，群組內更不停有人在連結下方留言，這些連結由於被分享過多次，甚至被微信判定為誘導分享遭到封禁。

微創心通醫療2160今日起招股你抽唔抽？ 認購前的五大不可不知，見【下一頁】

    點擊圖片放大
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話晒都是競爭對手，不知道字節跳動管理層見到員工如此雀躍抽快手科技IPO會有甚麼反應呢，還是會加速字節跳動也早點來港上市。事實上，字節跳動亦早已盛傳會來上市，如今快手科技先行一步，外界都應該快手正是為字節跳動日後來港上市開路。

 

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記者：張以正

 

字節跳動 快手—W（01024） 港股

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