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【大行點睇】恒安遭里昂降目標價至70元 料去年末季收入增長放緩

股樓投資 18:09 2021/01/28

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里昂發表報告稱，由於高端紙巾銷售遜預期及競爭加劇，估計恒安國際（01044）去年末季收入增長放緩。該行認為，估計紙巾原材料價格利好，以及高端衛生巾的銷售佔比上升，相信可以帶動恒安毛利擴張，不過受累於負面經營槓桿與結構等因素，預料廣告及推廣開支比率將維持高企。

【延伸閱讀】【大行報告】維達業績大行收貨　滙豐花旗野村齊上調目標價【見下頁

該行稱，其留意到公司紙巾銷售尤其是高端產品系列見復甦，及電商銷售增長，以觀察其今年潛在的銷售收入反彈。該行下調恆安2020年至2022年銷售預測2%至5%，並下調純利預測3%至8%，同時將目標價相應由87元下調至70元，基於未來12個月預測市盈率僅得10倍，屬三年低位，估值便宜，該行重申「買入」評級。

【延伸閱讀】【大行點睇】藥明生物料去年純利增65% 大和維持「買入」評級【見下頁

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恒安國際今日漲近4%，收報57.85元，成交5.52億元。維達國際（03331）獲多家券商上調目標價，該股今升2.5%，收報26.55元，成交2.9億元。

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記者：溫藹紅

維達國際（03331） 恒安國際（01044） 里昂 港股

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