【新股IPO】環聯連訊1473四度闖關終成功 即日起招股入場費2343元（第二版）

▲ 環聯連訊科技通過上市聆訊

環聯連訊科技 （新上市編號：01473） 計劃發售2.5億股，於上周六（30日）起至2月4日（周四）招股，招股價介乎0.52元至0.58元，一手4000股，入場費2343.4元，集資最多1.45億元，並於2月19日掛牌，竤信為獨家保薦人。

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此前，公司曾3次遞表，最終在第四次遞表成功通過聆訊。環聯連訊主要從事採購及分銷零部件，以及提供解決方案及應用支援。

據內地報道指，公司的主要客戶為中興 （00763） 、大族激光和華工科技。公司招股文件中提到，華為並非公司的客戶，只是公司五大客戶的最終客戶。公司又重申，自美國修訂禁令（8月17日）以來，公司不擬向與華為作出任何銷售。

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據招股書顯示，公司旗下的產品為電訊基礎設施、數據中心、聯網及網絡接駁產品、商用激光，其主要收入來源為電訊基礎設施，過去3年收佔比平均逾6成，截至去年7月底止4個月，該業務收入佔比升至77%。

環聯連訊科技於2018年至2020年（截止3月底止年度）收益為8.4億、8.7億及9.7億元，截至去年7月底止4個月，收益按年增1.7倍至7.6億元。盈利方面，2018年至2020年（截止3月底止年度）純利為3494.6萬、2764.8萬及3344.8萬元，截至去年7月底止4個月，純利按年大增10倍至4244萬元。

值得留意是，中興、大族激光和華工科技為環聯連訊科技主要客戶。

（第二版：新增招股資訊）

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編輯：袁諾曦