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【新股IPO】環聯連訊科技四度闖港交所 終通過上市聆訊

新股IPO 18:07 2021/01/28

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環聯連訊科技通過上市聆訊

為中興通訊 （00763） 等設備供應商提供零部件的環聯連訊科技通過港交所上市聆訊。竤信為其獨家保薦薦人。環聯連訊科技主要從事採購及分銷零部件，以及提供解決方案及應用支援。

環聯連訊科技曾3次遞表，最終在第四次遞表成功通過聆訊。

快手孖展認購突破4200億，詳看【下一頁】

據招股書顯示，公司旗下的產品為電訊基礎設施、數據中心、聯網及網絡接駁產品、商用激光，其主要收入來源為電訊基礎設施，過去3年收佔比平均逾6成，截至去年7月底止4個月，該業務收入佔比升至77%。

環聯連訊科技於2018年至2020年收益為8.4億、8.7億及9.7億元，截至去年7月底止4個月，收益按年增1.7倍至7.6億元。盈利方面，2018年至2020年純利為3494.6萬、2764.8萬及3344.8萬元，截至去年7月底止4個月，純利按年大增10倍至4244萬元。

值得留意是，中興、大族激光和華工科技為環聯連訊科技主要客戶。

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編輯：袁諾曦

IPO 港股 中興通訊（00763）

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