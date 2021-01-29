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【新股IPO】環聯連訊四度闖關終成功 周六起招股入場費2343元（第二版）

新股IPO 23:23 2021/01/29

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環聯連訊科技通過上市聆訊

為中興通訊 （00763） 等設備供應商提供零部件的環聯連訊科技（新上市編號：01473）通過港交所上市聆訊。竤信為其獨家保薦人。環聯連訊科技主要從事採購及分銷零部件，以及提供解決方案及應用支援。環聯連訊科技將於周六（30日）開始招股，下月4日截止，每股作價0.52元至0.58元，每手4000股，入場費2343.4元。

環聯連訊科技曾3次遞表，最終在第四次遞表成功通過聆訊。

快手孖展認購突破4200億，詳看【下一頁】

據招股書顯示，公司旗下的產品為電訊基礎設施、數據中心、聯網及網絡接駁產品、商用激光，其主要收入來源為電訊基礎設施，過去3年收佔比平均逾6成，截至去年7月底止4個月，該業務收入佔比升至77%。

環聯連訊科技於2018年至2020年（截止3月底止年度）收益為8.4億、8.7億及9.7億元，截至去年7月底止4個月，收益按年增1.7倍至7.6億元。盈利方面，2018年至2020年（截止3月底止年度）純利為3494.6萬、2764.8萬及3344.8萬元，截至去年7月底止4個月，純利按年大增10倍至4244萬元。

值得留意是，中興、大族激光和華工科技為環聯連訊科技主要客戶。

（第二版：新增招股資訊）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【快手科技IPO】快手來港後、競爭對手字節跳動擬分拆抖音等業務香港上市　最新估值1.4萬億

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編輯：袁諾曦

IPO 港股 中興通訊（00763）

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