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【宏觀術數@iM網欄】一年之始 立春、初一

名人薈萃 09:28 2021/01/31

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再過幾天2月3日便是立春節，過往提及過因應中國古代所用曆法依據及歷史原因，曾用過不同的日期去作一年的開始（歲首）。最簡單莫過於每年農曆新年由年初一開始，那是根據太陰（月亮）曆法，以朔日為初一定制出來的。如果依據太陽曆，便會使用二十四節氣去平分一年，其中的十二個中氣，亦即是太陽在黃經進入十二星座（地支）的時間。

不同曆法所依的歲首不同，在術數中是有重要意義的。其中最切身的問題自然是年柱的更換。例如現時仍是庚子年，如果按節氣（太陽曆），漢朝以後已定制了立春後便進入下一年辛丑年。但是，如果按照太陰曆，則要到了正月初一（即2月12日）才算進入辛丑年的。

一段來說農曆年初一大多在西曆的1月底至2月中一段時間內（去年2020年在1月25日），兩者相差可能就一兩星期，大家沒多大注意。可是，對於出生於立春和正月初一之間的朋友，從他們的生肖到底屬鼠抑或屬牛，便可能較引起關注。更重要的是批算命運是，年柱是十分重要的一個基本數據，例如有小孩出生於今年農曆年三十晚，已過了2月4日立春，但又未到正月初一，到底算是庚子年生，還是辛丑年生呢？

詳細討論下去會涉及較深入的術數理論，而最簡單的解決方式便是以「功能性」按所使用的術數去分類。例如子平八字以太陽曆為依據，過了立春便算是辛丑牛年生人。（同樣使用節氣在換年柱也有分歧的），另方面，紫微斗數是以太陰曆作依歸，便要到了正月初一子時才算辛丑年出生了。

立春八字

推算世界時局，也可以按此大原則去分判的。

例如辛丑年立春日時刻為2月3日亥時，立春的八字便是 『庚子年 己丑月 壬午日 辛亥時』。有不少術數研究者是會以立春八字去預測來年世界年運。今年立春八字日元壬屬陽性的水，地支亥子丑成水屬，水勢過旺恐多天然災禍，投資市場也會是風高浪急的一年。

讀者們可能會想到，若果只用立春八字去推算年運， 那是否全世界都一樣，還是只以中國

本土為主。若果以其他配術數便可以地運去加以細分。例如風水的大玄空是會配合不同城市或甚至鄉鎮的山川形勢，配以天運去作分析。而天星學則在起列星盤時加入不同地方的經緯度，以計算天頂及東昇點，一些主流宮位系統更是以此來分十二個後天宮位，可以更方便去對不同的時、地作預測。

 

立春節星盤分析

天星學推算時局世運所用的歲首卻是春分（今年3月20日）及四季始入星盤的，但亦可以參考立春星盤作參考。以香港地區立春星盤來看，有幾點值得關注，重點仍是地產宮，宮主星土星於宮內諸星會合，包括太陽、木星、冥王星和金星，並受到天王星不良相刑，地產價格及地產股份恐有不利外，亦要留心天王星帶來的沖激可能從外地異地所引發不利。特別是土星和福點準確會合，加上主享受娛樂的金星又受到沖激，恐怕新春前後會有一波結業潮在所難免。同時，亦可留意國內甚至全球的畜牧業易會有瘟疫爆發，讀者們可留意今年春牛圖所言「所爭六畜微沾瘴，但願人民謹慎從。」及「六畜瘴逡巡」。

作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數

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