【保你大】羅國森：疫情下的「宅經濟」保險

困擾全球逾一年的新冠肺炎疫情，踏入2021年仍未見受控迹象。英國和南非等國家都出現變種病毒，初步所知可以提高傳染力高達七成。也因此，部分國家的感染數字，從去年底開始就大幅上升，比之前幾波疫情有過之而無不及。這一刻，大家惟有寄望疫苗面世之後，疫情能夠盡快消退。

過去一年，疫情改變了我們的生活，最明顯就是「在家工作」（Work From Home）、「留港度假」（Staycation）興起。還有一點是網上購物，很多人留在家中無所事事，又不想出外購物，於是都上網購買日用品，衣履、食物和食材。以上種種就是「宅經濟」。

這種「宅經濟」生活方式，也令保險公司度身訂造一種「宅經濟」保險產品，今早我在芳姐茶餐廳吃早餐時，就跟芳姐談起。

■森哥（森）/芳姐（芳）

芳：「森哥，你也有做旅遊保險吧！過去一年，相信沒有人幫襯過你買旅遊保險吧！」芳姐關心問。

森：「對，去年除了第一季尚算正常之外，踏入第二季之後，我身邊的客人中，幾乎沒有一個有出過門。我做了這行近20年，真的從未見過這種現象。但另一邊廂，反而有客戶問我，他訂了香港酒店的Staycation，問有沒有保險可以保障萬一無法入住所造成的損失。」

芳：「旅遊保險應不可保吧！」

森：「對！疫情令到出國旅遊幾乎全面停頓，現在的『住酒店』，其實就是住香港酒店。過去旅遊保險主要可保客人因某些指定原因而取消行程或更改行程，而導致的機票或酒店損失，但只適用於海外酒店，沒一種可保障本港酒店的。」

芳：「正是！」芳姐附和地說。

森：「且慢，正因為今次疫情，改變了香港人的生活習慣，過去妳很少機會入住香港酒店吧！但疫情令到港人不能出門，為了慶祝生日、結婚周年紀念等，惟有挑選一間過去想住但又找不到藉口去住的五星級大酒店，住一或兩晚當作慶祝。」

芳：「記得，早前還好像出現過感染群組呢！」

森：「是的。我身邊有不少客戶輪流入住香港幾大著名酒店，享用酒店提供的住宿、設施和餐飲服務。」

芳：「現在即使入住香港的酒店，也可獲得像海外旅遊的保障？」

森：「對呀！考考妳，旅遊保險中怎樣才可賠償不能按行程入住原先安排的酒店？」

芳：「好像是自己的直系親屬因為嚴重疾病或過身而被迫取消行程，又或者當地發生天災，又或者自己和直系親屬的家居發生火警等等事故而被迫取消或更改行程，對嗎？」

森：「妳對保險果然有認識！這個『宅經濟』保險保障Staycation，還有其他受保原因。」

芳：「是與疫情有關？」

森：「正是，我舉個例，近期不是有很多大廈因為有多宗感染個案而要被迫做強制檢測？如果妳打算入住的酒店出現爆發而無法如期入住，妳也可以索償當中無法退回的損失。」

芳：「保險公司果然精明！」

森：「其實這類保險，也可保障『網購』出現的損失！」

芳：「怎保呢？」（待續）

《iMoney》—最具國際視野的投資理財創富頻道

融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機