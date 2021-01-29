【King談樓市】King Sir：移民潮以中下階層居多

說到近期的城中熱話，應該就是「移民」。本月31日起，英國將接受持BNO的香港居民申請居留，相信讀者們身邊總有一些親戚朋友有此打算，這會否成為新一浪移民潮，對樓市又會否做成很大的衝擊？

回顧歷史，香港其實每隔十幾二十年就有一次移民潮，原因都離不開信心危機問題。第一次移民潮發生於1967年暴動後，當時一批左派人士企圖推翻港英政府，一些富裕的港人對前景憂慮因而選擇移民，他們大多移居東南亞、南非以及中南美洲等國家，當時他們大幅拋售房產曾令價格大跌。

第二次移民潮發生於1989年六四事件後，港人對回歸後的前景感到悲觀及恐慌，由90至94年出現大規模移民，5年內合共大約30萬人移居到加拿大、澳洲、紐西蘭及美國等發達國家，當中不少屬中高管理階層及專業人士。

然而,根據差餉物業估價署統計，樓價指數由89年的40.2升至94年的114.9，期間只有89年的第二季有少許下調，五年內樓價升了285%，當中樓價大升的主因是香港經濟高速增長。

至於今次的移民潮，最終有多少人移民仍然是未知之數。由於多國放寬對港人移民的要求，尤其是資產要求，估計今次移民潮的港人會以中至中下階層居多。

有學者分析員嘗試用香港警務處簽發的無犯罪紀錄證明書，即「良民證」以估算未來移民人數。資料顯示，2020年約有3萬人申請，跟2019年的3.3萬差不多。

再看入境處數據，過去10年每年平均約有2.3萬人遷離香港，即使今天有3萬人移民，亦只是比正常多出7,000人。就算移民人數比上一次移民潮平均每年6萬人更多，這是否就代表樓價會大跌？

從上兩次移民潮的經驗，我們可以看出其實樓價大跌與否，重點不是有幾多人會離開，更重要的是有甚麼人會離開。今天只要外資(包括中資)對香港營商環境仍然有信心，只要富裕的港人不大幅拋售資產撤離香港，就算移民潮真的發生，估計只會對樓價有輕微影響，絕對不會令樓價大跌！

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