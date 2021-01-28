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《執屋》新手媽媽儲物成狂　雜物逼爆工人房　幾支筆都唔肯掉？！

環球政經 19:46 2021/01/28

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香港人工作時間長，回到家都不會有動力再收拾。於是，不少人都會請工人來幫助收拾家居。但有沒有想過就算有工人，家中都一樣可以亂七八糟。ViuTV最新一集《執屋》，主人Kit剛成為媽媽，與老公、小孩、傭人一起生活。

《執屋》女朋友搬來同居　家藏十九世紀古董　執屋媽媽乜都擺住先點算？　【下一頁

除了主人房還有一間工人房，但工人房卻被Kit當作雜物房使用，除了上格床是屬於工人的空間外，下格床和其他地方都放滿雜物，只剩下一條狹窄通道，Kit和主持人都要打側身才能進入。

主持人經商討後，認為最需要執拾的地方是工人房。Kit稱這裏其實是工人房和雜物房，由於空間實在太狹窄，房間只能容納Kit和主持人小占。兩人進入時都需要側身才能通過，小占都忍不住說：「好像屋村停車場這麼難入。」一進去就可以看見下格床的雜物堆中有一個嬰兒車，主持人都要用點技巧才能把這些雜物搬出廳。

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但搬運過程中，客廳已經堆滿雜物，快要沒有位置擺放，小占聽到這個消息後，就無奈道：「只是搬了十分一（雜物出來）」幾經辛苦終於搬完，主持人開始著手分類決定哪些物品可以丟棄，哪些不可。雜物堆裏無奇不有，有聖誕節禮物、Kit一年前買的手信、食物、玩具，Kit老公的背囊。

《執屋》電影迷斷捨離困難 雜物多到書櫃都變型 主持人：好似教仔咁勸導佢　【下一頁

在整理的過程中，主持人拿起一團黑色物件，仔細一看才發現是皺了的黑色外套， 還帶有霉味，Kit也指：「不知道為甚麼會在這裏。」但kit卻指不願意丟掉這件衣服，因這款式比較不常見，自己的身形也難買衣服，亦強調自己已經不再買新衣服。主持人聽到後就認為Kit不買新衫對她的幫助其實並不大，主持人Kathy稱：「因為雜物來源不是她買的新衣服，而是因為她甚麼都不願意丟掉。」

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主持人阿橙發現到一個插滿筆的筆筒，阿橙打算叫Kit丟掉，但Kit即刻表示「這些筆全部都可以用。」後來阿橙費盡唇舌，但Kit都堅持不能丟，最後主持都無奈放棄。

最後收捨的地方是客廳，在客廳的當眼處會看見一個堆滿漫畫、模型和公仔的展示櫃，櫃子最下的幾格亦擺滿雜物，但因前面擺了沙發而看不見亦都拿不到。阿橙就表示展示櫃太多東西，而展示櫃要留白才能突顯展示的功能。於是主持把Kit不要的放上網上平台售賣，使這些物品不會浪費。

主持人教導整理小貼士：

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而輪到收拾餐枱，餐枱佈滿雜物，連下方也是放滿東西，Kit表示只是搬進來首兩個星期有用過來食飯，但發現若在餐枱吃飯就不能看電視最後放棄使用餐枱。阿橙就指搬屋或者裝修，若知道自己的吃飯習慣需要一邊看電視一邊食飯，就應該把餐桌放在電視那邊，如果沒有位置就用摺桌或升降桌。

執屋前後對比：

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責任編輯：黃苑筠

 

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