  • 21°C
香港時間 : 2021128日 (四) 18:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【保誠分拆】保誠：今年港英共集資最多約234億元　第二季分拆美國業務Jackson Financial

股市 17:46 2021/01/28

分享：

保誠正考慮於香港或倫敦或於兩地同時籌集約25億至30億美元（約195億至234億港元）的新股本。

保誠 （02378） 公布，董事會已決定於第二季分拆美國業務Jackson Financial，而Jackson的股份將分派予保誠股東，完成分拆，保誠將轉型以專注發展高增長亞洲及非洲業務。分拆仍需獲得股東及監管機構批准方可作實。

保誠將保留Jackson的19.9%非控股權益，其後會將該等權益套現，以支持於亞洲的投資。分拆Jackson後，預期Jackson將以「JXN」的股份代號於紐約證券交易所上市。

保誠中期純利按年跌七成【下一頁】

MetLife前行政總裁Steven A Kandarian將出任Jackson的非執行主席，由2月1日起生效。進行債務集資重組資本後，Jackson於剝離時以風險為基礎的資本比率預計為425%至450%。

保誠指，為透過贖回現有的高票息債券以於2021年加快去槓桿化，正考慮於香港或倫敦或於兩地同時籌集約25億至30億美元（約195億至234億港元）的新股本，目標為擴大集團於亞洲的投資者基礎。

保誠又指，亞洲市場整體的季度銷售趨勢於去年下半年持續改善，且去年經營表現預期將與現時市場預期一致。

相關文章：【自願醫保】保誠：對今季業務表現感到樂觀 宣布推出自願醫保尚賓計劃

相關文章：宏利香港：首三季代理銷售按年「拉成平手」

 

見到稅單好頭痕？有計幫你慳稅兼財富增值﹗

編輯：陳韻妍

 

港股 保誠（02378） 集資 分拆 香港 倫敦 美國

上一篇文章

【電動車】賈躍亭旗下FF公布美國納市上市集資78億元　吉利傳成基石投資者（第二版）

下一篇文章

【盈喜盈警】一文看清企業數據　廣深鐵路料去年蝕4至6億人幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】微創心通醫療2160招股　孖展暫錄481.4億、超購190.9倍
【新股IPO】微創心通醫療2160招股　孖展暫錄481.4億、超購190.9倍
【新股IPO】貝康醫療2170孖展暫錄152.6億、超額認購82.6倍
【新股IPO】貝康醫療2170孖展暫錄152.6億、超額認購82.6倍
【快手科技IPO】快手孖展認購突破4200億、超額400倍　今截孖展中銀加碼至2000億（不斷更新）
【快手科技IPO】快手孖展認購突破4200億、超額400倍　今截孖展中銀加碼至2000億（不斷更新）
【快手科技IPO】快手科技1024招股街貨遠低於京東健康　抽幾多手快手科技才能穩中一手？
【快手科技IPO】快手科技1024招股街貨遠低於京東健康　抽幾多手快手科技才能穩中一手？
【新股IPO】微創心通醫療2160竟然比快手科技IPO更渴市　抽幾多手先穩中一手？
【新股IPO】微創心通醫療2160竟然比快手科技IPO更渴市　抽幾多手先穩中一手？
【遊戲驛站GME】GameStop股價瘋狂　網站無法訪問　德美利證券出手限制交易（第二版）
【遊戲驛站GME】GameStop股價瘋狂　網站無法訪問　德美利證券出手限制交易（第二版）