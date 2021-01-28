【保誠分拆】保誠：今年港英共集資最多約234億元　第二季分拆美國業務Jackson Financial

▲ 保誠正考慮於香港或倫敦或於兩地同時籌集約25億至30億美元（約195億至234億港元）的新股本。

保誠 （02378） 公布，董事會已決定於第二季分拆美國業務Jackson Financial，而Jackson的股份將分派予保誠股東，完成分拆，保誠將轉型以專注發展高增長亞洲及非洲業務。分拆仍需獲得股東及監管機構批准方可作實。

保誠將保留Jackson的19.9%非控股權益，其後會將該等權益套現，以支持於亞洲的投資。分拆Jackson後，預期Jackson將以「JXN」的股份代號於紐約證券交易所上市。

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MetLife前行政總裁Steven A Kandarian將出任Jackson的非執行主席，由2月1日起生效。進行債務集資重組資本後，Jackson於剝離時以風險為基礎的資本比率預計為425%至450%。

保誠指，為透過贖回現有的高票息債券以於2021年加快去槓桿化，正考慮於香港或倫敦或於兩地同時籌集約25億至30億美元（約195億至234億港元）的新股本，目標為擴大集團於亞洲的投資者基礎。

保誠又指，亞洲市場整體的季度銷售趨勢於去年下半年持續改善，且去年經營表現預期將與現時市場預期一致。

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編輯：陳韻妍