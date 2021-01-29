【盈喜盈警】一文看清企業數據　榮萬家料去年淨利潤增逾倍

港股踏入業績期，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為本周公布的企業營運數據／盈利預告：

【盈喜】

榮萬家 （02146） 預期，去年歸屬公司權益持有人的合併淨利潤按年增長超過1倍，主因在管項目和在管建築面積增加，業主增值服務與非業主增值服務的收入均上升，及 集團運營效益提升。

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福祿控股 （02101） 預期，去年收入按年增長約25%至45%，淨利潤將按年增長約40%至60%，經調整淨利潤按年同樣增長約40%至60%，主因受惠於業務增長推動虛擬商品相關服務及網店運營服務的收入增長。

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天能動力 （00819） 預計，去年淨利潤按年增長約50.81%至64.22%，扣除非經常性損益的淨利潤則增長約48.72%至63.97%。

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寶龍商業 （09909） 發盈喜，指去年純利大增不低於50%，主要由於近幾年於長三角已開業的項目現已逐步進入成熟期，帶來顯著的業績增長，集團新增在管項目數量及項目管理合約面積顯著增加等。

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合景悠活 （03913） 發盈喜，指去年未經審核利潤總額按年錄得不低於70%的大幅增長，因集團採取積極策略進行對外拓展及收併購，以致住宅及商業項目的在管總建築面積均大幅增加等。

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工蓋 （01421） 預告，中期淨虧損介乎600萬至900萬元，但較去年同期的淨虧損1840萬元比較，大幅收窄。集團指，業績好轉主要由於截至去年底6個月的太陽能業務分部業績提升等。

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京城機電 （00187） 發盈喜，預期2020年度虧轉盈，錄淨利潤1.5萬元至1.7萬元，主要受惠子公司北京天海工業有限公司轉讓五方橋房地資產等非經常性損益事項所致。

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【盈警】

康希諾生物 （06185） 預計，去年淨虧損約4至4.3億元人民幣，淨虧損幅度較前一年擴大1.5至1.7倍。若扣除非經常性損益的淨虧損則為5.1億至5.4億元人民幣，淨虧損幅度較前一年擴1.9至2.1倍。集團解釋，淨虧損增加由於集團加大研發投入，尤其是新冠疫情爆發以來，推進重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒載體）的研發進展，研發費用大幅上升。

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植華集團 （01842） 公布，去年收益升約14%，除稅後淨虧損介乎約1000至1500萬元。虧損減少主要由於銷售隔離衣等增加。

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廣深鐵路 （00525） 預計去年盈轉虧，錄約4億至6億元人民幣淨虧損，2019年度則錄淨利潤7.48億元人民幣，主要因為新冠肺炎爆發令收入大幅減少。

廣深鐵路指，自去年1月30日香港紅磡口岸暫停服務以來，集團開行的廣九直通車全部停運；另外去年2月尾日，港府進一步宣布羅湖口岸暫停服務，搭乘廣深城際列車經羅湖口岸往來香港與廣深地區的旅客同時大幅減少。

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