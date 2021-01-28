【拜登上任】簽署氣候變化行政命令 稱可增數百萬職位

▲ 美國總統拜登簽署行政命令，涉及多項應對氣候變化的措施及環保政策。

美國總統拜登簽署行政命令，涉及多項應對氣候變化的措施及環保政策，包括將氣候變化視為國家安全首要議題。拜登稱他簽署行政命令的一系列措施，改善基建及技術來遏制全球暖化的同時，料可為美國增加數以百萬計的職位。

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拜登（Joe Biden）周三（27日）簽署多項有關應對氣候變化的行政命令，以兌現其競選承諾。拜登形容周三是白宮的氣候日（climate day），同時也是展開工作的日子（jobs day）。

拜登將氣候變化列為國家安全首要議題，並表示問題十分迫切：

在我看來，我們已等了很長時間才可應對這場氣候危機。 （In my view we’ve already waited too long to deal with this climate crisis.）

他簽署行政命令的主要措施如下：

拜登將於4月22日的地球日主持國際氣候變化領導人峰會

重新審視化石燃料補貼和排放目標

設立由總統任命的新職位總統特別氣候問題特使

指示聯邦機構購買零排放電動車

計劃設立新政府委員會，集中應對氣候、創造職位及環境正義等議題

承諾到2030年最少可保留美國3成的土地和水域

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白宮更透露，拜登政府有意將向石油及天然氣企業的稅務補貼，轉移至新興綠色產業，希望減輕氣候變化帶來的經濟影響。

美國無黨派商業集團E2通過對企業的調查來計算清潔能源工作，研究各企業對清潔能源行業的需求。研究結果指出，清潔能源行業的職位為傳統化石行業的3倍。研究發現清潔能源行業的職位增長將超過其餘行業範疇，聘請的人數甚至超出目前從事老師、房地產經紀及農夫人數的總和。

研究更指出，清潔能源從業者的薪金較全國整體薪金中位數高約四分之一，退休後可能獲得更多的保障和福利。

責任編輯：鄭錦玲