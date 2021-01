【拜登上任】簽署氣候變化行政命令 稱可增數百萬職位

美國總統拜登簽署行政命令,涉及多項應對氣候變化的措施及環保政策,包括將氣候變化視為國家安全首要議題。拜登稱他簽署行政命令的一系列措施,改善基建及技術來遏制全球暖化的同時,料可為美國增加數以百萬計的職位。

拜登(Joe Biden)周三(27日)簽署多項有關應對氣候變化的行政命令,以兌現其競選承諾。拜登形容周三是白宮的氣候日(climate day),同時也是展開工作的日子(jobs day)。

拜登將氣候變化列為國家安全首要議題,並表示問題十分迫切:

在我看來,我們已等了很長時間才可應對這場氣候危機。

(In my view we’ve already waited too long to deal with this climate crisis.)