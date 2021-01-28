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Apple上季收入突破千億美元　大中華市場表現尤其出色

環球政經 19:46 2021/01/28

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Apple（US-AAPL）在27日美股收市後公布上季業績，公司營收首度突破千億美元大關，達到1114.4億美元，按年增長11.67%。Apple同時錄得盈利287.6億美元，比去年同期增長29%，優於市場預期的6.3%。EPS為1.68美元，上升35%。

財務總監馬埃斯特里（Luca Maestri）表示，公司每種類別的產品銷量均有雙位數字的成長。銷量增加最多的是Ipad，比去年同期增加了41%；而可穿戴產品如AirPods耳機及Apple Watch的銷量亦有30%的升幅。

【Apple Car】傳蘋果重回智能車研發  最快2024年面世 成Tesla最強對手？ 【下一頁

iPhone銷量亦比一年前上升了17%，儘管為Apple銷量升幅最小的產品，但iPhone的收入佔蘋果總收入的59%，達656億美元。由於供應鏈受阻，以及5G計劃的延誤，使iPhone銷量的升幅墊底，但據消息顯示，iPhone去年在全球的發貨量為歷來最多。

「我們對上季業績感到十分滿意，對未來展望亦非常樂觀。」馬埃斯特里盛讚Apple在大中華區的表現，其銷售大幅攀升57%至213億美元，他認為這代表了區內對5G iPhone的強烈需求。

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Apple營運總裁庫克（Tim Cook）指中國市場強勁的表現顯示中國經濟已從疫情恢復：「縱使個別地方發現零星個案，亦有地方實施封城，但我們認為這都不會對我們的業務造成影響。」

蘋果將Apple TV+免費訂閱　延長至2月結束 【下一頁

除大中華區外，Apple業務於全球表現均上升，公司在美國的收入上升12%至463億美元，歐洲業務上升17%則為公司帶來273億美元進賬。在亞洲方面，Apple在日本的營收上升33%達83億美元，而其他亞洲地區亦上升11%至83億美元。

庫克預測未來世界對Apple的需求仍然強勁，皆因不同國家陸續引入5G技術，以及有更多用家改用Apple產品等，他同時預計可穿戴產品的需求在未來有一定增長。

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撰文 : 張健兒

疫情 中國市場 經濟 美股 5G 銷售 營收 庫克 美元 中國

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