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加快社區疫苗接種 英國望三月初重開英格蘭區學校

環球政經 17:18 2021/01/28

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英國宣布加強出入境限制，並隨著民眾接種新型冠狀病毒疫苗進度，首相約翰遜表示英格蘭地區有望最快三月初重開學校，並將陸續解除封城措施。

【新冠肺炎】英國死亡人數破10萬　約翰遜：這是無法形容的悲痛下一頁

約翰遜出席疫情記者會表示，必須確定疫苗接種工作繼續獲得成功，並必須見到疫苗有效抑制死亡率，若情況得到改善，目標可在三月八日重開學校。他又期望優先接種疫苗的群組，於下月中旬完成接種首劑疫苗，並於稍後逐步解封英格蘭地區。

【新冠肺炎】英國變種病毒致命率較初始病毒高30% 約翰遜：當前疫苗仍然有效下一頁

他又重申，英格蘭民眾無合理原因將不准離境，又指政府目前正專注處理疫情，一旦情況許可，當局期望在下月22日公布逐步解除封城的措施。

同日當局收緊入境限制，由南非等高風險地區入境的人士，需強制於指定地點隔離十日，又籲所有入境人士入境時提供陰性檢測報告，並在到涉後自我隔離數天以策安全。

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撰文 : 馮卓謙

約翰遜 英國 英格蘭 疫苗

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