【遊戲驛站GME】閱文、維他奶無消息炒升逾一成　能與GME相題並論？

▲ GameStop（美：GME）「散戶屠鱷」成為全球市場熱話

遊戲驛站GameStop（美：GME）散戶組隊挾淡倉，成為沽空機構投資噩耗，多家淡倉比例的美股齊爆升。閱文 （00772） 、維他奶 （00345） 今日（28日）在未有大消息下，股價齊升逾一成，惹來部分市場人士議論是否與GME挾淡倉相似。

閱文周四低開近2%，不足一小時間轉升27%，但隨後升幅收窄，收市仍升11%，全日成交達23.2億元；維他奶同樣低開，同樣在開市首一小時轉升18%，全日升幅維持在15%，成交達5.7億元。

近期沽空成交方面，維他奶年初至今沽空佔成交比例一直在一成以上，本周初期更達4成以上；閱文本周沽空成交比例也達3成至4成。

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圖解GME事件重點

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外界分析，散戶成功在GME「屠鱷」的關鍵並非公司價值被低估，而是淡倉比例極高。網上討論區引述沽空資訊網站資料，GME淡倉股數佔流通股比例達138%，令散戶挾淡倉成功機會大增。

近期被美國散戶盯上的高淡倉美股，除了GME淡倉比例驚人，AMC（美：AMC）淡倉比例也達75%，而黑莓（美：BB）淡倉比例約8%。

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根據證監會的淡倉申報資料，至1月15日最新數據，閱文淡倉比例約7.83%，淡倉比例為第17高的港股股份。維他奶淡倉比例為5.99%，在港股只排第33位。兩者都未算在高淡倉港股前列。

即使扣除騰訊 （00700） 持股約59.18%，閱文淡倉佔街貨比例約20%；若扣除三菱日聯金融、羅桂祥家族持股約23%，維他奶佔街貨比例只有約8%。

港股市場在沽空交易要求嚴格，所有沽空交易都要事先借貨，不接受無貨沽空，淡倉比例難以與美股相比，而且證監會申報要求下，淡倉資訊往往有兩星期滯後，都令散戶要「組隊」狙擊高淡倉股份帶來限制。

目前以淡倉比例最高的港股，首三位分別是金風科技 （02208） 的26.3%、天能動力 （00819） 的11.6%和海爾智家 （06690） 的11.3%。淡倉佔比逾一成的股份尚有微盟 （02013） 、福萊特玻璃 （06865） 、保利協鑫能源 （03800） 等當炒股。

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記者：譚志偉