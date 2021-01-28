【ET講股通】梁耀康：一放就亂 一收就死　同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

恒指全日收報28550點，跌746點。大市總成交2,698億元。

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，恒指周二起走勢逆轉，至今跌勢未止。事實上，自上周四出現「十字星」，已有機會見頂。內地連日多方面顯示收水信號，包括逆回購減少、SIBOR上升、房貸利率上調等，引發市場憂慮。

儲局憂經濟前景 美股借勢回調

恒指開市即失守29100點，若早前未有照建議減倉，今日亦應該減倉。外圍方面，美國散戶挾高GameStop迫使對冲基金平淡倉，加上儲局主席鮑威爾看淡經濟，美股借勢顯著調整。事實上，市場愈來愈多意見憂慮流動性收緊。

A股方面，上證失守上升軌後續跌，惟跌勢仍有序。不過，需慎防若A股失勢，北水撤離，香股的北水愛股恐添壓，如移卡 （09923） 、微盟 （02013） 、中國有贊 （08083） 等，宜待市場回穩再低吸。

嚴守紀律減倉 保存實力最重要

整體市場雖以沽貨為主，惟未見大恐慌。個別股份獲逆市追捧，如中國旺旺 （00151） 、維他奶 （00345） 等。投資者宜嚴守紀律，若持股失守關鍵位，宜按計劃減倉，保存實力最重要。

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